歲末送暖公益活動 嘉惠６百弱勢戶

郭國文、黃肇輝聯合服務處攜手社團、企業舉辦歲末送暖公益活動，幫助弱勢戶。（黃肇輝服務處提供）

記者黃文記∕永康報導

立委郭國文與市議員黃肇輝聯合服務處二十日攜手大灣營造、阿舍食品、力歐國際、聯耀電鍍、三新紡織等單位，並在立委林俊憲團隊、永康區公所、南灣里長詹瑞美及志工團隊共同參與下，於冬至前夕舉辦「歲末寒冬愛心送暖公益活動」，關懷弱勢族群，傳遞溫暖。

活動現場發放快煮麵、機能襪及禮券等生活物資，約有六百戶弱勢民眾受惠；也準備應景湯圓與民眾一同分享，並安排台南市希望義剪服務協會、永健日常保健義診服務團隊現場義剪與推拿服務，吸引不少鄉親參與，場面溫馨熱鬧。

廣告 廣告

郭國文立委執行長陳怡如指出，郭國文自擔任市議員以來，便長期關心公益事務、投入弱勢照顧，因此每年寒冬送暖及各項公益活動，團隊都盡力參與，希望透過實際行動，讓鄉親感受到用心與關懷。後來更交棒給黃肇輝議員，期許繼續照顧永康鄉親。

黃肇輝表示，延續立委郭國文長年投入公益的精神，連續四年舉辦，並擴大邀請更多企業與團體共同參與，規模較往年成長，希望這樣傳遞愛與溫暖的活動能長久辦理，也期待未來有更多愛心企業加入，一起為社會盡一分心力。他還感謝異人館國際餐飲再次提供湯圓，溫暖大家的胃。

到場關心的立委林俊憲表示，照顧台南鄉親一直是他不變的目標，未來將持續強化老人福利、提高育兒津貼，同時提升台南整體就業競爭力，打造更宜居的城市。