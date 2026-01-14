歲末送暖助學！顏蔚慈攜手保全公會 守護正義國小學童

（記者陳志仁／新北報導）歲末寒冬送暖，新北市議員顏蔚慈今（14）日攜手新北市保全商業同業公會企業代表，於三重正義國小共同頒發「保全助學金」，為 110 位努力向學的學童送上關懷與祝福；讓孩子們在年終之際感受社會溫暖，安心迎向新的一年。

圖／新北市議員顏蔚慈今（14）日攜手新北市保全商業同業公會企業代表，於三重正義國小共同頒發「保全助學金」。（新北市議員顏蔚慈服務處提供）

顏蔚慈表示，特別感謝新北市保全商業同業公會長期投入公益、持續關懷三蘆地區學子；她指出，公會去年捐助 21 萬餘元支持三重青少年基地，今年再度捐出 22 萬元助學金，陪伴正義國小百餘名孩子穩定就學，展現企業回饋社會的正向力量。

廣告 廣告

顏蔚慈也感謝正義國小校長陳勇達、家長會會長李珠溶及志工隊隊長高素梅，帶領師長與家長共同打造溫馨活潑的校園環境；此外，學校近年成立十支多元校隊，涵蓋運動及音樂社團，並在全國賽事中屢獲佳績，期待未來持續串連企業與學校資源，為孩子創造更多學習機會。

新北市保全商業同業公會理事長鄺英杰與常務理事林正銘說，保全業長期站在第一線守護社區安全，也希望透過實際行動回饋社會；教育是翻轉孩子未來的重要關鍵，透過助學金支持學童安心學習，期盼孩子們勇敢追夢，在新的一年學業精進、一馬當先。

正義國小校長陳勇達感謝保全公會及企業代表的善舉，讓孩子在求學路上多了一份支持與力量，並勉勵學童要知福、惜福、再造福，未來有能力也要讓這份愛循環；本次活動由多位企業代表共同響應捐贈，包括一零一保全、元大保全、正陽保全、威勝保全等公司，以實際行動陪伴孩子在學習路上穩健前行。

更多引新聞報導

AI選戰時代！藍白另類合 張亞中、蔡璧如站台勝奇略智庫

拚翻轉南投！民進黨提名温世政參選 賴清德力挺返鄉承擔

