歲末送暖翔鷹羽球隊 高市傳愛協會捐贈過年物資及輪椅外胎

高市傳愛協會捐贈過年物資及輪椅外胎，讓翔鷹羽球隊提早收到過年禮物。 （記者王正平攝）

記者王正平/高雄報導

社團法人高雄市傳愛協會長期支持翔鷹羽球隊，陪伴身體不便的球員在合適的環境中持續運動、發揮自身所長，正值歲末寒冬之際，1日赴翔鷹隊練習的社會局無障礙之家禮堂，捐贈15份過年物資箱及24條輪椅外胎，隊員均感恩提早收到過年大禮。

另，鼓岩國小棒球隊也到場，小球員坐上輪椅體驗傷殘人士永不放棄的精神，也上了一堂寶貴的生命教育課。

傳愛協會除協助球隊訓練場地費用，提供練習與比賽所需的羽球器材與相關設備，讓訓練條件更加穩定之外，近年更準備愛心年菜、生活用品，從運動到生活層面給予實質支持，讓翔鷹隊員與家庭在節慶時刻感受到溫暖。

傳愛協會理事長陳品聲特別感謝威欣商用不動產長期認同公益理念，與協會攜手投入資源，共同推動相關公益行動，有了企業夥伴的參與，不僅讓後勤與資源更加穩定，也讓善的力量得以持續累積與延伸。

翔鷹羽球隊103年在高雄市傷殘服務協會協助下成立，一開始球員不到8人，如今已超過20人，12年來球員不斷努力訓練、自我要求，經歷大大小小比賽，獲得無數獎牌及榮耀，也前往日本交流，打響球隊知名度，曾在民國113年5月南投全障運抱回三面銀牌，114年5月雙北世壯運更囊獲四面金牌、一面銀牌，為國爭光。

翔鷹隊隊長黃振乙表示，翔鷹羽球隊度過草創時期的摸索階段及過程，包括場地尋覓、人員磨合、訓練方式、資源建立、比賽交流等，在協會工作人員及所有球員上下齊心合作、上級機關支持輔導及傳愛協會的長期贊助，源源不絕供應器材、設備，尤其無障礙之家熱心提供練習場地，讓球隊無後顧之憂，隊員心中備感溫馨之餘，也很珍惜來自社會各界的寶貴資源。

高雄市傷殘服務協會理事長陳國生也特別到場，感謝傳愛協會從翔鷹隊成立之初就陪伴球隊成長，也嘉許黃振乙帶領全隊展現出團結正向、勇敢的生命力，為社會帶來感動，相信穩定而長久的陪伴，能讓善意真正走得久、走得遠，更希望身障朋友加入翔鷹的陣容快樂打球，一起為自我、健康來努力，找到可以盡情發揮的舞台。