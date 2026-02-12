歲末送暖迎馬年 屏監舉辦系列春節關懷活動

【互傳媒／記者 范家豪／竹田 報導】 隨著歲末腳步漸近，年節的氣息在冬日微風中悄然蔓延。為迎接嶄新馬年，屏東監獄特別於2月3日至2月13日規劃一系列春節關懷活動，透過溫馨春節佈置比賽、面對面懇親及電話孝親活動，為收容人搭起一座通往家庭的橋梁，讓思念有出口，讓祝福有方向。

今年春節環境佈置以「奔騰駿馬、希望啟程」為主題，結合收容人創作巧思與教化成果展示，於工場與公共空間布置喜氣洋洋的春聯、燈籠與馬年主題裝飾。駿馬象徵勇毅與前行，也寓意每一位收容人在人生旅途中，縱使曾經跌宕，仍能策馬揚鞭、重新出發。透過參與佈置過程，收容人不僅培養合作精神，也在一筆一畫間，書寫對新年的期盼。佈置比賽計有14個單位參加，評比結果，第十工場展現高超的創造力獲得第一名。

廣告 廣告

▲透過溫馨春節佈置比賽、面對面懇親及電話孝親活動，為收容人搭起一座通往家庭的橋梁。（圖／屏東監獄）

在歲末最令人動容的時刻，莫過於收容人與家屬面對面懇親活動。連續兩日共3梯次的面對面懇親，計有收容人313人報名及其家屬637人參加；當久違的目光交會、雙手緊握，無聲勝有聲。許多家屬遠道而來，只為一聲平安、一句叮嚀。活動現場氣氛溫馨而真摯，讓家庭支持的力量具體而真實地流動著。對收容人而言，這份關懷既是慰藉，更是自我反省與改變的動力來源。

此外，監獄亦於2月10日及11日辦理「電話孝親活動」，讓收容人在農曆春節前夕，向父母及家人親口說出祝福與感謝。簡短的一通電話，卻承載著深厚情感。有收容人哽咽地說出「對不起」，也有人堅定地承諾「會努力改過」。在電話彼端，家人的鼓勵與叮嚀，化作支持其穩定服刑、積極向上的力量。本次電話孝親活動計有收容人1573人參加。

▲屏東監獄特別於2月3日至2月13日規劃一系列春節關懷活動。（圖／屏東監獄）

屏東監獄表示，矯正工作不僅是管理，更是教化與陪伴。透過春節系列活動，讓收容人在制度之中仍能感受親情溫度，強化其與家庭的正向連結，為未來復歸社會奠定穩固基礎。家庭，是人生最深的根；支持，是重生最堅實的土壤。

▲屏東監獄特別於2月3日至2月13日規劃一系列春節關懷活動。（圖／屏東監獄）

在馬年將至之際，屏東監獄以實際行動詮釋「教化有情、管理有度」的理念，讓歲末寒冬多一分暖意，也讓每一顆渴望改變的心，在新年的曙光中，看見奔向希望的方向。