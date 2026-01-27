歲末送暖餐廳攜手企業邀蘭智學苑學生享受團圓火鍋

蘭智學員享用業者招待的暖心火鍋。（蘭智基金會提供）

記者張正量／宜蘭報導

歲末年終之際，羅東在地餐飲品牌「八方悅火鍋」持續以實際行動回饋社會，已連續六年於歲末時節，攜手關係品牌「天滿燒肉」及在地企業「濟洋電器」，共同邀請蘭智智能發展學苑學生到店用餐，以一鍋熱騰騰的火鍋，陪伴孩子們在寒冬中感受節慶團圓的溫暖。

活動當天，社會各界代表到場關懷陪伴，店內洋溢歡笑與溫馨氣氛。八方悅火鍋特別準備豐盛餐點，讓孩子們自在享用美食，提前感受過年的喜悅。對學生們而言，這不僅是一頓餐敘，更是一份被關心、被重視的珍貴回憶，八方悅火鍋簡老闆表示，企業經營除追求穩健成長，更應善盡社會責任，將關懷化為日常行動。與蘭智基金會的歲末餐敘，已從最初的單次邀請，逐步成為每年持續延續的善行；天滿燒肉亦於中秋節邀請服務對象團聚，而濟洋電器多年來長期支持公益，展現企業回饋社會的精神。

蘭智基金會執行長朱瑀瑄感謝三方長年不間斷的支持，並指出，一鍋火鍋不只是餐點，更是一份溫暖人心的情誼，為孩子們帶來持續前行的力量。