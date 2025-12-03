歲末送暖！南北飯店耶誕傳愛 巧克力熊許願卡、公益禮袋慨助弱勢

每年耶誕節，除了繽紛吸睛的耶誕樹，星級飯店在歲末寒冬也啟動公益活動，展現企業的社會責任與節慶的溫暖心意，圖為飯店業者的「巧克力熊許願卡」。(台北遠東香格里拉提供)

叮叮噹噹迎接溫馨耶誕月，令人期待的耶誕節即將到來，每年耶誕節，除了繽紛吸睛的耶誕樹，星級飯店在歲末寒冬也啟動公益活動，包含台北遠東香格里拉與台南晶英酒店，南北兩家高檔飯店迎接溫馨佳節的同時，也不忘將溫暖贈予需要關懷的社福團體，展現企業的社會責任與節慶的溫暖心意。

【台北遠東香格里拉 許願卡守護愛奇兒】

台北遠東香格里拉發起聖誕傳愛活動，賓客可於大廳認領限量的「巧克力熊許願卡」，善款將全數捐贈予「天使心家族社會福利基金會」。(台北遠東香格里拉提供)

歲末送暖，台北遠東香格里拉秉持傳遞溫暖的企業社會責任，今年將聖誕佈置化為公益平台，攜手「天使心家族社會福利基金會」發起募款計畫。業者在飯店大廳特別設置了愛心捐款箱，邀請賓客在歡度佳節之際樂捐響應，賓客可認領限量的「巧克力熊許願卡」，親手寫下祝福、將卡片掛上枝頭，讓每一隻巧克力熊都成為支持「愛奇兒」家庭的溫柔力量。

廣告 廣告

此外，大廳還設置了讓孩子們開心乘坐的甜甜圈搖搖馬，繽紛可愛的造型與聲光音樂，為家庭旅客們創造歡樂的佳節時光。在節慶期間，許願卡和甜甜圈搖搖馬的募得善款將全數捐贈予「天使心家族社會福利基金會」，用於提供身心障礙家庭專業諮商與喘息服務，照亮城市中需要關懷的角落。

【台南晶英耶誕傳情 公益禮袋傳遞愛】

耶誕傳愛，台南晶英義賣公益禮袋，愛心價250元，義賣所得扣除成本後，將捐助「天主教德蘭啟智中心」作為營運經費。(台南晶英酒店提供)

台南晶英選用「天主教德蘭啟智中心」智青阿全原創繪畫，象徵勇氣與希望的「生命花朵」來設計公益義賣袋。(台南晶英酒店提供)

台南晶英外賣中心推聖誕甜點，3吋個人小蛋糕「紅帽腰帶」、「雪白鈴鐺」、「紅色麋鹿」等，每顆250元。(台南晶英酒店提供)

台南晶英酒店今年傳愛活動攜手芒果故鄉玉井的「天主教德蘭啟智中心」，推出限量公益禮袋，以智青原創繪畫為亮點設計束口袋，搭配飯店主廚創意打造的木乃伊薑餅、經典造型薑餅人與手工烘烤芒果乾，每袋愛心價250元即可收藏。此外，外賣中心亦有應景聖誕甜點，從個人小蛋糕到多人分享的蛋糕，再到耶誕節慶麵包等，節慶商品於「晶好購」皆可選購，售價250元起。

「天主教德蘭啟智中心」以早療、長照與身障支持服務為基礎，串起身心障礙者、長者與社區居民交流互動。台南晶英發揮地方創生與傳遞愛心的精神，並與在地永續循環禮贈品牌「善良」合作，選用100％可回收的杜邦紙來製作公益袋，印上智青阿全手繪「生命的花朵」，象徵勇氣與希望。袋內包含點心房主廚廖楷平以永續豆渣製成的經典薑餅人，以及因應明年《埃及法老展》所打造的創意木乃伊薑餅，再加上智青們親手烘製的天然芒果乾，公益袋暖心價250元；另有薑餅人與薑餅樹，單售每隻75元。此次義賣所得扣除成本後，將捐助「天主教德蘭啟智中心」作為營運經費，期盼把溫暖循環至更多需要被看見的弱勢角落。

【節慶甜點喜迎耶誕 跨國聯名禮盒開賣】

台南晶英聖誕節推多人分享造型蛋糕，包括「冬雪草莓慕斯」、「雪舞伯爵巧克力」、「栗子起士」等，售價980元起。(台南晶英酒店提供)

此外，外賣中心亦有販售應景耶誕甜點，可買到多款精緻小巧的個人小蛋糕，包括「紅帽腰帶」、「雪白鈴鐺」、「紅色麋鹿」等，每顆250元；另有適合多人分享的「冬雪草莓慕斯」、「雪舞伯爵巧克力」、「栗子起士」等耶誕主題蛋糕，依照尺寸售價980元起；節慶麵包潘那朵妮、史多倫、薑餅屋也全數上架。

台南晶英自12月3日起提供晶華與東京代官山人氣甜點店「Dolce Tacubo」聯名聖誕禮盒自取服務。(台南晶英酒店提供)

除了琳瑯滿目的甜點，聖誕商品系列還有備受矚目的晶華酒店與東京代官山人氣甜點店「Dolce Tacubo」聯名款，台南晶英即日起提供3款限定商品自取，沙布列餅乾可選經典香草與香濃巧克力口味，每組20入售價780元；鹹香綜合口味包含杜卡、奶油迷迭香、起司、巧克力荳蔻、楓糖核桃、茉莉馬告等，每盒30入售價980元；還有質地濕潤的法式費南雪，經典原味搭配櫻花及巧克力風味，每盒12入售價1,280元。消費者免出國，在台南即可品嘗到跨國合作道地的日系職人極致美味。

更多中時新聞網報導

保健》傷口僅5公分 北榮心手術5天出院

艾力克斯、李詠嫻打匹克球成全村希望

HBL》南湖準絕殺彰縣成功 鎖定12強席位