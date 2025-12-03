歲末送暖! 台中榮總「野戰醫療級設備」前進偏鄉

中部中心／邱俊超 苗栗報導

偏鄉醫療有福音！臺中榮總，日前特別將野戰醫療級的設備，整套搬進苗栗縣西湖鄉，僅僅3小時就搭好臨時醫療院所，針對特殊病例也採用遠距醫療方式問診，同時設立臨時藥局提供病患拿藥，省去舟車勞頓。

輕鋼架、隔板進場，動員數十名工作人員和醫療人員攜手合作，一間一間隔間在西湖鄉立體育館內瞬間搭起。台中榮總特別將野戰醫療級的設備，整套搬進苗栗縣西湖鄉，只花3個小時就搭好臨時醫療院所，隔間分科、偏鄉義診。

廣告 廣告





揪感心! 「野戰醫療」3小時搭建 偏鄉享醫學中心等級

台中榮總將野戰醫療級的設備整套搬進苗栗縣西湖鄉 只花3個小時搭好臨時醫療院所（圖／畫面來源：台中榮總 提供）









精密儀器現場檢查，加上專科醫師5G遠距醫療會診，偏鄉民眾看醫生，無須舟車勞頓，揪感心。臺中榮總院長傅雲慶：「我們有一個團隊，加上我們數位化的醫療，所以雖然是在偏鄉進行醫療，但是我們所有的包括5G包括數位，包括藥的傳送和配置都是醫學中心級的。」









揪感心! 「野戰醫療」3小時搭建 偏鄉享醫學中心等級

偏鄉義診精密儀器現場檢查加上專科醫師5G遠距醫療會診（圖／民視新聞）









台中榮總動員約80人前往苗栗西湖鄉，迅速完成臨時醫療站建置，提供心臟內科、新陳代謝科、胃腸肝膽科等8個專科以及4個檢查站，簡直是直接把醫院搬過來。領藥叫號的設備都有。6個小時內，西湖鄉共有362人次接受偏鄉義診，不僅效率高，野戰醫療級設備醫療服務，做到維護病人隱私、提供友善看診空間。





揪感心! 「野戰醫療」3小時搭建 偏鄉享醫學中心等級

台中榮總動員約80人前往苗栗西湖鄉完成臨時醫療站建置 提供心臟內科、新陳代謝科、胃腸肝膽科等8個專科以及4個檢查站（圖／民視新聞）









原文出處：揪感心! 「野戰醫療」3小時搭建 偏鄉享醫學中心等級

更多民視新聞報導

守護恆春近60年！「南國白袍天使」戴鐵雄醫師月初過世 享耆壽92歲

視榮民為父、守護偏鄉醫療 愛爾麗常如山花蓮一日兩公益展現企業暖實力

醫生出任務! 台中榮總高齡換照講座 長者踴躍參與

