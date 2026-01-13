歲末送暖！台南「五力出動」公益發放 寒冬溫暖社區

台南市議員蔡宗豪(左5)結合社會力量，推動「寒冬送暖」行動，將溫暖送進社區角落。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕歲末寒意漸濃，國民黨台南市議員蔡宗豪串聯社會力量，推動「寒冬送暖」公益行動，將溫暖送進社區。

這股暖流由5股力量組成，在地企業小豪洲沙茶爐提供物資支援；婦女團體大台南新百合婦女發展協會長期關懷社區；鄭子寮福安宮與開基萬福庵等宗教團體匯聚信眾善意；「承順青年」展現行動力與熱情；最後由蔡宗豪議員統整協調，形成穩定又強大的支持網絡，將溫暖與愛心送進社區每一個角落。

活動分區進行，北區將於1月23日在鄭子寮福安宮發放827戶，中西區則於1月25日在開基萬福庵發送674戶物資。

蔡宗豪指出，物價上漲與生活支出增加，讓不少家庭壓力沉重，「五力出動寒冬補社會安全網」不只是物資發放，而是透過民間力量補位，讓社會多一份關心、多一份溫度，成為善意循環的一部分。

他感謝各界熱情響應，並表示未來將持續結合更多在地力量，讓這股愛心長久陪伴每一個需要溫暖的時刻。

