歲末送暖 新竹竹蓮寺辦寒士尾牙宴席開160桌

（中央社記者郭宣彣新竹市23日電）年關將近，新竹竹蓮寺與達摩慈善功德會今天辦「寒士尾牙宴」，席開160桌；竹蓮寺主委、新竹市議長許修睿說，盼以熱騰騰餐食慰勞無家者一年來的辛勞，於歲末送上溫暖與關懷。

為關懷社會弱勢族群，新竹竹蓮寺與達摩慈善功德會今天舉辦寒士尾牙宴關懷活動，現場準備豐盛的桌宴餐食，邀請無家者與弱勢族群提前圍爐，新竹市長高虹安、許修睿到場關懷致意。

許修睿接受媒體訪問表示，此活動已邁入第17年，起初是1名國樂老師邱隆泉發起，後來由竹蓮寺接手承辦，持續關懷經濟困頓的弱勢者，也盼透過桌宴餐食，讓寒士們品嚐佳餚，傳遞社會溫暖。

廣告 廣告

他指出，寒士尾牙不僅是一頓餐食，更象徵社會善念的循環與傳遞，盼透過實際行動，號召更多善心力量加入關懷弱勢行列，展現人間處處皆有溫暖的正向能量。

高虹安接受媒體聯訪表示，美味佳餚不僅滿足味蕾，更溫暖了寒士的心，期盼更多善心企業和團體加入行列，讓弱勢家庭感受到社會關懷。

社會處長黃佳婷告訴中央社記者，今年受邀圍爐饗宴單位除寒士外，還包含身心障礙者聯合就業協會、智障福利協進會及肢體障礙自強協會等，為寒冬中的弱勢民眾帶來愛與溫暖。（編輯：黃世雅）1150123