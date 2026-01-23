歲末送暖 竹山公所攜手慈善團體關懷弱勢

為關懷弱勢族群、傳遞歲末溫情，南投縣竹山鎮公所昨（二十三）日在公所大禮堂攜手「南投縣春風送暖慈善會」共同辦理「寒冬送暖關懷活動」，讓鄉親感受滿滿的溫暖與支持。

本次活動結合公部門與民間公益團體力量，針對弱勢家庭及生活較為困頓之民眾，提供民生物資與關懷服務，協助減輕家庭生活負擔，在歲末年終之際送上溫暖祝福，陪伴大家安心迎接即將到來的新春佳節。計有一百六十一戶低收入戶、約二百三十五人受惠。

活動現場氣氛溫馨，不僅發放了米、罐頭、泡麵、餅乾、乾糧等民生物資，公所及南投縣春風送暖慈善會也攜手贊助每戶兩千元全聯禮券，讓受惠民眾可自行添購年節用品。此外，為便利行動不便及居住偏遠之民眾，公所透過里政系統，將物資送至受惠民眾家門口，讓這份善意更增添一份細膩關懷。

鎮長陳東睦表示「一份物資不算多，但希望能讓鄉親知道，大家並不孤單」。感謝南投縣春風送暖慈善會長期投入公益行列，與公所共同攜手關懷弱勢，希望在過年前，透過寒冬送暖活動，陪大家一起度過最需要被關心的時刻。未來也將整合民間資源，擴大社會關懷網絡，持續關注弱勢族群需求，讓關懷成為日常，共同打造溫暖、有愛的幸福竹山。