歲末送暖 蘇澳鎮公所發送禮金與物資伴弱勢溫馨迎新年

蘇澳鎮公所設物資轉運站讓弱勢過好年。（蘇澳鎮公所提供）

記者張正量／宜蘭報導

農曆春節將至，為讓鎮內弱勢家庭安心過好年，三十一上午在公所大門口舉辦「寒冬送暖」關懷活動。由鎮長李明哲親自發放「幸福年貨綜合物資」及「過年愛心禮金」，照顧列冊低收入戶及邊緣戶等弱勢族群，共計二佰五十五人受惠，盼在寒冬中為家庭送上實質支持與溫暖祝福。

蘇澳鎮公所社會課長期推動「蘇澳物資轉運站」，整合民間善款與政府資源，成為鎮內重要的社會支持平台，活動一早，受助鎮民陸續到場領取物資。社會課同仁逐一將禮金與物資送到手中，並貼心叮嚀長輩注意保暖。李明哲鎮長表示，公所的服務不僅是行政流程，更要有溫度；透過物資轉運站的媒合機制，讓各界愛心成為弱勢家庭最即時、最需要的援助。

本次歲末送暖獲得各界熱情響應。瓏山林企業捐助禮金三十萬元、紅富善坊教育基金會十八萬元；熱血行動社提供飲料、罐頭、白米與暖暖包；咖啡織捐贈手工毛帽圍巾；力富得股份有限公司提供奶粉二佰一十罐；蓮記飄香饌關懷協會捐助年貨福袋一佰份；南無觀世音菩薩善心團體捐贈棉被、關廟麵與白米一佰份；愛動物人文慈善關懷協會及多位善心人士亦提供大量物資，另向農糧署申請三千公斤白米一併發放。