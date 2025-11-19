歲末遊園最省錢！六福村指定姓名免費 劍湖山車牌優惠、小人國同步加碼

（記者許皓庭／綜合報導）國內遊樂園於歲末推出一系列票價優惠，六福村公布優惠為姓名活動，自11月22日至12月28日連續六個週末，只要姓名與園方指定的常見名字完全相同且同音同字，便能在對應日期免費入園；雲林劍湖山世界則祭出車牌號碼折扣，只要車牌含指定數字即可享門票降價。桃園小人國也因應職棒總冠軍紀念活動，推出多項票價回饋。

六福村指出，本次「名字對了就免費」活動共指定12個常見姓名，包含家豪、雅婷、志偉、怡君、志強、淑芬、建宏、佳玲、冠宇、美惠、俊傑與欣怡。園方依每個週末拆分兩組名字，符合資格者需持身分證明文件驗證，且限定台灣籍民眾使用。陪同入園的親友也可享每人799元的優惠票，每位符合資格者最多可攜伴三人。

圖／六福村的本次「名字對了就免費」活動，自11月22日至12月28日連續六個週末，只要符合資格，即可免費入園。（翻攝 六福村主題遊樂園 Facebook）

六福村免費入園的對應日期為：

日期區間 免費入園姓名（同字同音需一致） 11/22（六）～11/23（日） 家豪、雅婷 11/29（六）～11/30（日） 志偉、怡君 12/06（六）～12/07（日） 志強、淑芬 12/13（六）～12/14（日） 建宏、佳玲 12/20（六）～12/21（日） 冠宇、美惠 12/27（六）～12/28（日） 俊傑、欣怡

劍湖山世界則自11月20日起至明年1月23日推出車牌優惠（12月31日除外）。只要機車或汽車車牌中含有數字 5、6、7、8 任一碼，即可享折扣；若僅對中一碼，每位門票為499元；若出現兩碼以上，每位可再降至299元。每輛汽車最多可折抵四人，機車則以兩人為限。

圖／劍湖山世界則自11月20日起至明年1月23日推出車牌優惠（12月31日除外）。（翻攝 劍湖山世界 Facebook）

此外，桃園小人國因樂天桃猿奪下中華職棒第36屆總冠軍，特別推出慶賀優惠。於11月22日、23日、29日與30日，凡持今年度中職例行賽票券（含紙本與電子版），或身分證件英文字母開頭為 H、J、O 的遊客，可享現場購票345元優惠價。園方也加碼推出「祖孫同樂雙人票」，60歲以上長者搭配一名3歲以上未滿12歲兒童，可於11月30日前以 490 元入園；未滿三歲孩童則憑健保卡可免費入場。

圖／小人國因樂天桃猿奪下中華職棒第36屆總冠軍，特別推出慶賀優惠。（翻攝 小人國主題樂園 Facebook）

系列活動皆限定於指定日期適用，各園區提醒民眾赴園前可先至官方網站或客服確認相關規定，以便掌握優惠細節。

