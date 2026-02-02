歲末關懷物資發放 大和建設機構溫馨陪伴弱勢迎新年

大和建設機構採買民生物資，攜手志工發放，為弱勢家庭送上關懷與溫暖。圖：業者提供

大和建設機構於1月31日(六)參與桃園區公所舉辦的「寒冬送暖歲末關懷活動」，主動採購民生物資，提供給約2,000戶低收入戶、中低收入戶及獨居長者。活動當日由何溪明董事長親自率領同仁、獎助學金學生及大和棒球隊，於現場進行物資發放，期盼在歲末寒冬之際，為有需要的家庭送上實質支持與溫暖關懷，陪伴民眾迎接新年的到來。

(左起)萬美玲議員、何溪明董事長、萬美玲服務處秘書佀廣洋、資深演員陳文山、余信憲議員，共同參與寒冬送暖關懷行動。圖：業者提供

活動當日，桃園市議員余信憲及立法委員萬美玲服務處秘書佀廣洋亦到場出席，親自協助發放民生物資，共同為民眾送上歲末祝福。

何溪明董事長與資深演員陳文山發放民生物資，傳遞關懷。圖：業者提供

此外，資深演員陳文山也主動投入志工行列，陳文山為大和建設機構今年度公益微電影《我的意外父母》的主演，該片以熱心公益的捷運警察為故事主軸，描繪人與人之間的陪伴與關懷，影片預計4月底於YouTube平台正式上架，邀請民眾一同感受這份真實而溫暖的故事。

大和建設機構表示，長期參與公益行動，透過實際參與回饋社會，是企業一貫的經營理念，未來也將持續投入公益活動，讓關懷與愛在社會中傳承。

