歲末關懷物資發放 大和建設機構溫馨陪伴弱勢迎新年
大和建設機構於1月31日(六)參與桃園區公所舉辦的「寒冬送暖歲末關懷活動」，主動採購民生物資，提供給約2,000戶低收入戶、中低收入戶及獨居長者。活動當日由何溪明董事長親自率領同仁、獎助學金學生及大和棒球隊，於現場進行物資發放，期盼在歲末寒冬之際，為有需要的家庭送上實質支持與溫暖關懷，陪伴民眾迎接新年的到來。
活動當日，桃園市議員余信憲及立法委員萬美玲服務處秘書佀廣洋亦到場出席，親自協助發放民生物資，共同為民眾送上歲末祝福。
此外，資深演員陳文山也主動投入志工行列，陳文山為大和建設機構今年度公益微電影《我的意外父母》的主演，該片以熱心公益的捷運警察為故事主軸，描繪人與人之間的陪伴與關懷，影片預計4月底於YouTube平台正式上架，邀請民眾一同感受這份真實而溫暖的故事。
大和建設機構表示，長期參與公益行動，透過實際參與回饋社會，是企業一貫的經營理念，未來也將持續投入公益活動，讓關懷與愛在社會中傳承。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
他搭手扶梯求「靠左讓道」遭酸1句話爆衝突！從北捷鬧到法院結果曝
台北51歲沈姓男子2年前趕著搭捷運，搭乘手扶梯時遭前方2人阻擋去路，並示意對方靠左，以利通過，但卻被提醒「下次請走樓梯」；當下沈男惱羞，跟2人爆發口角與肢體衝突。沈男挨告，不認罪也不願賠償，一審遭判拘役55天，案件上訴到高等法院，最終改判拘役33天，全案定讞。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 76則留言
光明燈人人能點？太歲燈專屬「這生肖」才有效！
歲末年初是點燈祈福的熱門時節，但光明燈與太歲燈的區別常讓民眾困惑。光明燈，又稱平安燈，象徵光明順遂，旨在祈求整體運勢，包含健康、人際與生活順利，不分生肖年齡皆可點，是尋求年度心安的普遍儀式。而太歲燈則專為「犯太歲」者設計，旨在化解流年沖煞，祈求平順、減少波折。廟宇多建議，犯太歲者可優先點太歲燈，再依需求加點光明燈；未犯太歲則單點光明燈即可。點燈不只是宗教儀式，更是自我整理與安定人心的傳統信仰體現，三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 4則留言
【2026年2月活動推薦】寶可夢台南、淡水天元宮櫻花季、台中史努比、賞梅景點、元宵燈會、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了2月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，2月有寶可夢台南、淡水天元宮櫻花季、台中史努比、元宵燈會、年貨大街、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、春遊彰化、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo旅遊編輯部 ・ 1 天前 ・ 2則留言
飲料店留負評…女店長撂人把顧客打到滿頭包！雙方當街追打 場面超火爆
台北市松山區昨晚（1日）發生聚眾鬥毆事件，分別為2男2女共4人，毆打1名男子，造成他背部、頭部及臉部多處挫傷。警方獲報到場處理，得知受害人曾在女主嫌的飲料店留下網路負評，雙方約談判竟演變成衝突，警詢後，將涉案人依罪聚眾鬥毆、傷害、妨害自由及妨害名譽等罪移送偵辦。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3則留言
台中2童遭殺！高大成揭「被折磨2小時」內幕 怒斥母非常可惡
台中2童遭殺！高大成揭「被折磨2小時」內幕 怒斥母非常可惡EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 6則留言
影/輝達尾牙台味十足！黃仁勳邀臨江夜市「水果阿婆」現場助陣
昨（30）日，輝達於台北舉辦年度尾牙活動，主題為「輝達尚蓋讚」。此次活動吸引了超過2000名員工參加，現場氣氛熱烈，員工們紛紛拍照打卡，展現出高規格的慶祝氛圍。輝達執行長黃仁勳以深色的「海島風」花襯衫亮相，打破了以往的皮衣裝束，成為現場焦點。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台南六甲落羽松季開幕 美景限時登場
2026台南六甲落羽松季今天（31日）開幕了，位在六甲區菁埔埤周邊的落羽松林披上綠橙紅色調，層層堆疊的美景吸引民眾來賞景、拍照留念，浪漫氛圍的美景限時登場，要把握觀賞時機。台南市副市長姜淋煌主持落羽松季開幕，與民眾感受六甲限定的季節風景。他說，六甲落羽松季已成為全國具指標性的季節性觀光活動之一，遊客自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
最新／抓到了！假冒員警搶銀樓狂敲老闆娘 桃園男土城落網
即時中心／綜合報導桃園一名男子日前身穿警用雨衣、頭戴全罩安全帽進入一家銀樓與老闆娘攀談，突然拿出預備好的塑膠榔頭往老闆娘一陣狂敲，導致對方頭破血流，手臂還有多處骨折。嫌犯未搶到任何財物就逃逸，經警方追緝後，嫌犯今（31）日已於新北市土城落網。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：最新／抓到了！假冒員警搶銀樓狂敲老闆娘 桃園男土城落網 更多民視新聞報導屏東動防所藏惡狼！ 課長性侵女同事遭檢方求刑10年吳思瑤挖10年前舊文打臉！白助藍黨產解凍 黃國昌竟嗆：有全部恢復嗎？聯合國催193國繳會費！美國拖欠最嚴重 秘書長：2026年7月恐財政崩潰民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台中31歲母疑亂餵藥奪2子命 高大成：孩子生前恐遭數小時折磨
【緯來新聞網】台中市西區向上路一段發生兩名幼童死亡案件，警方於31日凌晨接獲報案，發現8歲及3歲男童緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 6則留言
台中31歲母涉餵藥殺2兒 製作筆錄冷回：不知道、忘記了
即時中心／林韋慈報導台中市西區一名31歲母親今（31）日凌晨因情緒不穩，疑似企圖攜帶兩名幼子輕生，先餵食孩子不明藥物，導致兩名幼童當場死亡。警消獲報趕抵現場時，發現女子情緒激動且有自傷之虞，立即對其四肢進行束縛並送醫保護管束。下午時，女子情緒稍緩，被帶回派出所製作筆錄，但對警方詢問多以「不知道」、「忘記了」回應。民視 ・ 1 天前 ・ 4則留言
黃仁勳才剛辦完「兆元宴」！愛店「磚窯」餐廳凌晨傳火警 疑因員工1疏失所致
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（31日）晚間在台北市松山區知名「磚窯古早味懷舊餐廳」舉辦AI供應鏈「兆元宴」，未料該餐廳...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
台中2童遭母餵不明藥物吐白沫亡 高大成指關鍵點：恐被折磨2小時死亡
台中市今天凌晨發生人倫悲劇，31歲陳姓女子情緒不穩，疑似餵食2名3歲及8歲幼子不明藥物，企圖攜子輕生，2名幼子送醫搶救不治。高大成表示，以最早傳出疑似餵食安眠藥來說，成人就算大量食用也不會致命，但是兒童臟器發育未成熟，無法代謝藥物，會引發肝腎衰竭死亡，他更痛斥，讓幼童吞食大量藥物非常可惡，這不是加工自由時報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
快訊／校園內砰一聲！7旬婦北市「某大學」墜樓 倒臥地面送醫搶救
墜樓意外！台北市汀州路四段某大學，一名年約70歲的婦人從校園內高處墜落，消防局獲報後到場，立即將傷者被送往醫院搶救。警方同時封鎖現場，並調閱監視器畫面，釐清事發經過。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 發表留言
台中無業母餵藥害死8歲、3歲兒 高大成：恐折磨2小時死去
根據警方調查，該名母親曾主動打電話給友人求助，表示自己想不開、想輕生，通話內容充滿負面情緒，友人立即趕往其住處查看，發現2名男童已無呼吸心跳，隨即報警並撥打119。警消人員抵達時，看見2名男童躺在床上，嘴唇發紫、口吐白沫、牙關緊閉，已無生命跡象，分別送往林新醫...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
台中2寶媽精神不穩下毒手⋯灌藥害死2子！男友嘆：曾寬慰仍擋不了憾事
今（31）日凌晨1時30分許，台中西區一名31歲母親因情緒不穩企圖攜2子輕生，餵食2名3歲、8歲孩子服用不明藥物，導致2男童失去生命跡象倒臥家中，經送醫搶救仍不治。據悉，該女子近期疑似因與男友有分手糾紛，造成她情緒低落，男友曾多次安慰依然無法阻止憾事發生。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
北市光復南路大樓火災釀2死！罹難者身分曝光 他1原因外出躲死劫
台北市大安區光復南路一棟住宅大樓於1月31日晚間發生重大火警，造成一對情侶不幸喪命。火勢發生在12層樓鋼筋混凝土建築的10樓，消防人員接獲通報後迅速趕往現場灌救，約於晚間9時18分將火勢完全撲滅，所幸未波及其他住戶。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台中2幼童遭餵藥慘死 生母殺人罪嫌移送地檢署
台中市日凌晨發生一起命案，一名陳姓女子（31歲）疑因餵不明藥物造成2名幼子喪命，警方查出女子曾遭前夫家暴，長子更曾遭不當管教，檢警下午在殯儀館進行相驗，後續將擇日解剖釐清死因，相驗結束後檢方指示將2童生母陳女依殺人罪嫌移送地檢署，晚間檢方複訊後將作出處分。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
起火原因出爐！光復南路大樓惡火釀2死 警消初判電線打結走火
台北市大安區驚傳火警，昨天晚間8時許，光復南路一棟大樓10樓竄出火煙，住戶見狀立刻報案；警消獲報後趕抵現場，隨即佈水線進行灌救，火勢在30分鐘後順利撲滅，但警消搜索火場時發現，邱男及許女倒臥浴室，兩人皆無呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治；1日火調人員與鑑識人員重回現場勘驗，初步研判是電線打結起火釀禍，與先前發現的卡式瓦斯爐並無關係。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 14則留言
飛來橫禍！台中轎車撞倒號誌桿 72歲婦遭波及送醫
今天下午4點左右，台中市北屯區東山路發生交通事故，一輛轎車行經路口時不明原因失控，撞倒臭豆腐店前的號誌桿。倒下的號誌桿疑似擊中一名72歲老婦，造成其頭部撕裂傷，隨後被送往台中慈濟醫院治療。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
要200萬嫁妝還不夠！27歲女特警孕期遭老公「啞鈴砸死」 生前求救通話成最後遺言
印度德里近日發生一起震驚社會的兇殺案，一名年僅27歲、懷孕四個月的德里警方特警隊女警卡賈爾·喬杜里（Kajal Chaudhary），於1月22日在家中遭丈夫安庫爾（Ankur）殘忍毆打並以沉重啞鈴重擊頭部，重傷送醫後與死神搏鬥五天，最終於1月27日不治身亡。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言