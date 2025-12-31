歲末降溫、人潮多！醫提醒跨年夜小心「一事」 無痛狂歡4撇步報你知

歲末降溫、人潮多，醫師提醒，跨年夜若到人潮多的地方，要小心推擠可能造成的呼吸困難、跌倒甚至窒息等危險。示意圖／取自photoAC

今天是2025年的最後一天，跨年夜許多人除了會參加戶外煙火晚會，也有人選擇上山迎接新年的第一道曙光。隨著今晚起強冷氣團報到，大林慈濟醫院急診室主任李宜恭提醒民眾，跨年外出不僅要注意保暖，還要留意飲食與慢性病管理；若前往人潮擁擠的場所，更應小心推擠可能造成的呼吸困難、跌倒甚至窒息等危險。不少醫師也分享多項「無痛狂歡」的小撇步，希望大家能以健康的身體迎接新年。

北捷日前發生投擲煙霧彈、隨機持刀砍人事件，釀4死11傷的悲劇，近期也出現諸多模仿效應等騷動，今天跨年夜人潮勢必更加擁擠，李宜恭提醒，民眾應提高警覺，避免推擠造成呼吸困難、跌倒或窒息，若被捲入人潮，應保持側身、雙手護住胸口，慢慢移動到安全位置，若不慎跌倒，蜷曲身體保護頭部，並找機會滾到側邊脫離人群。

另跨年迎曙光活動容易打亂作息，熬夜加上戶外低溫與強風，可能增加心血管疾病風險。李宜恭建議，民眾應提前安排行程、掌握安全措施，不要貪玩而忽略自身健康與安全。

跨年後總腰痠背痛、腳底發麻？骨科醫傳授「無痛跨年」4撇步

跨年夜狂歡後，不少人隔天便因腰痠背痛、腳底發麻求助骨科醫師。亞東醫院骨科住院醫師陳鈺泓表示，每年跨年過後，類似「假期後遺症」的患者總會明顯增加。為了讓民眾玩得盡興、隔天仍能舒適起床，他分享4個「無痛跨年」小撇步。

1.保暖是王道 預防關節「凍未條」

天冷容易使關節及肌肉僵硬，增加拉傷風險。陳醫師建議採「洋蔥式穿搭」，多層衣物保暖，帽子、圍巾不可少，尤其保護脖子，可預防落枕及肩頸僵硬。

2.選對戰靴 雙腳不抗議

長時間站立或在戶外等待煙火，穿著不當容易造成足底筋膜或腰椎不適。建議避免高跟鞋或薄底鞋，改穿具有氣墊、支撐性佳的運動鞋，減少下肢與腰部負擔。

3.站對姿勢 拒絕腰痠背痛

長時間站立時要適時變換重心，或靠著欄杆、牆面休息背肌；同時保持正確姿勢，收下巴、避免低頭滑手機，每半小時進行簡單伸展，可減少腰、頸痠痛。

4.聰明補水 遠離抽筋與跌倒

水分不足容易導致肌肉抽筋。陳醫師提醒，跨年夜若飲酒，容易加速脫水並影響平衡感，增加跌倒、扭傷甚至骨折的風險。建議隨時補充溫開水，並控制酒精攝取。

陳鈺泓強調，「真正的狂歡，是隔天還能舒服地起床！」只要做好保暖、選鞋、站姿與補水等小細節，就能大幅降低肌肉痠痛與關節不適，健康迎接新的一年。

低溫+群聚效應成流感高峰 必學「跨年夜保暖5秘訣」

玉里醫院楊崇德醫師也提醒，冬季低溫加上人群聚集，正是感冒與流感的高峰期，抵抗力較弱的族群更要提高警覺。他並傳授「跨年夜保暖5秘訣」：

分層穿衣：洋蔥式穿法，排汗衣＋保暖衣＋防風外套。

保護四肢：手套、帽子、圍巾、厚襪不可少。

配戴口罩：在人群密集處降低飛沫傳染風險。

補充熱量：熱飲、熱食維持能量，避免過量酒精。

注意警訊：若出現發燒、咳嗽、喉嚨痛或倦怠，應及早就醫。

疾管署呼籲：儘速接種流感、新冠疫苗

此外，疾管署也提醒，隨著氣溫即將下降，加上年末聚會活動增加，可能致疫情升溫，高風險族群均須留意重症發生風險，而疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，呼籲符合接種資格民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者等高風險族群，應儘速接種流感及新冠疫苗，以提升免疫保護力，降低感染後併發重症及死亡風險。若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。



