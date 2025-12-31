歲末降溫、人潮多！醫提醒跨年夜小心「一事」 無痛狂歡4撇步報你知
今天是2025年的最後一天，跨年夜許多人除了會參加戶外煙火晚會，也有人選擇上山迎接新年的第一道曙光。隨著今晚起強冷氣團報到，大林慈濟醫院急診室主任李宜恭提醒民眾，跨年外出不僅要注意保暖，還要留意飲食與慢性病管理；若前往人潮擁擠的場所，更應小心推擠可能造成的呼吸困難、跌倒甚至窒息等危險。不少醫師也分享多項「無痛狂歡」的小撇步，希望大家能以健康的身體迎接新年。
跨年夜人潮擁擠 醫示警：避免推擠造成呼吸困難、跌倒或窒息
北捷日前發生投擲煙霧彈、隨機持刀砍人事件，釀4死11傷的悲劇，近期也出現諸多模仿效應等騷動，今天跨年夜人潮勢必更加擁擠，李宜恭提醒，民眾應提高警覺，避免推擠造成呼吸困難、跌倒或窒息，若被捲入人潮，應保持側身、雙手護住胸口，慢慢移動到安全位置，若不慎跌倒，蜷曲身體保護頭部，並找機會滾到側邊脫離人群。
另跨年迎曙光活動容易打亂作息，熬夜加上戶外低溫與強風，可能增加心血管疾病風險。李宜恭建議，民眾應提前安排行程、掌握安全措施，不要貪玩而忽略自身健康與安全。
跨年後總腰痠背痛、腳底發麻？骨科醫傳授「無痛跨年」4撇步
跨年夜狂歡後，不少人隔天便因腰痠背痛、腳底發麻求助骨科醫師。亞東醫院骨科住院醫師陳鈺泓表示，每年跨年過後，類似「假期後遺症」的患者總會明顯增加。為了讓民眾玩得盡興、隔天仍能舒適起床，他分享4個「無痛跨年」小撇步。
1.保暖是王道 預防關節「凍未條」
天冷容易使關節及肌肉僵硬，增加拉傷風險。陳醫師建議採「洋蔥式穿搭」，多層衣物保暖，帽子、圍巾不可少，尤其保護脖子，可預防落枕及肩頸僵硬。
2.選對戰靴 雙腳不抗議
長時間站立或在戶外等待煙火，穿著不當容易造成足底筋膜或腰椎不適。建議避免高跟鞋或薄底鞋，改穿具有氣墊、支撐性佳的運動鞋，減少下肢與腰部負擔。
3.站對姿勢 拒絕腰痠背痛
長時間站立時要適時變換重心，或靠著欄杆、牆面休息背肌；同時保持正確姿勢，收下巴、避免低頭滑手機，每半小時進行簡單伸展，可減少腰、頸痠痛。
4.聰明補水 遠離抽筋與跌倒
水分不足容易導致肌肉抽筋。陳醫師提醒，跨年夜若飲酒，容易加速脫水並影響平衡感，增加跌倒、扭傷甚至骨折的風險。建議隨時補充溫開水，並控制酒精攝取。
陳鈺泓強調，「真正的狂歡，是隔天還能舒服地起床！」只要做好保暖、選鞋、站姿與補水等小細節，就能大幅降低肌肉痠痛與關節不適，健康迎接新的一年。
低溫+群聚效應成流感高峰 必學「跨年夜保暖5秘訣」
玉里醫院楊崇德醫師也提醒，冬季低溫加上人群聚集，正是感冒與流感的高峰期，抵抗力較弱的族群更要提高警覺。他並傳授「跨年夜保暖5秘訣」：
分層穿衣：洋蔥式穿法，排汗衣＋保暖衣＋防風外套。
保護四肢：手套、帽子、圍巾、厚襪不可少。
配戴口罩：在人群密集處降低飛沫傳染風險。
補充熱量：熱飲、熱食維持能量，避免過量酒精。
注意警訊：若出現發燒、咳嗽、喉嚨痛或倦怠，應及早就醫。
疾管署呼籲：儘速接種流感、新冠疫苗
此外，疾管署也提醒，隨著氣溫即將下降，加上年末聚會活動增加，可能致疫情升溫，高風險族群均須留意重症發生風險，而疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，呼籲符合接種資格民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者等高風險族群，應儘速接種流感及新冠疫苗，以提升免疫保護力，降低感染後併發重症及死亡風險。若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。
更多鏡報報導
新年新希望總事與願違？專家曝5大地雷 最忌說出「這2字」
攻雪山奪2命！元旦強冷氣團來襲 管理處籲牢記「333原則」：別讓憾事重演
吃藥別配熱水！「5類藥」效果最易泡湯 專家曝禁忌：服藥後別立刻躺下
其他人也在看
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
23歲健身女每週狂練6次「月經消失了」 醫師檢查驚呆：身體像50歲婦女
運動健身不僅能促進身體健康，也是不少人維持理想體態的重要方式，中國一名23歲年輕女子每週瘋狂鍛練6次，豈料卻導致她直接停經，甚至還出現嚴重失眠，檢查後被診斷體內雌激素數據「宛如50歲婦女」。對此，醫師建議一旦發生月經異常，就要暫停高強度的運動2~3個月，搭配飲食、作息，身體平衡才能迎回經期。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 16
「水煮蛋」不是人人能吃？中醫曝3地雷 感冒吃恐咳更慘、燒更久
雞蛋被視為營養豐富的日常食材，富含蛋白質與多種維生素，對身體有不少好處。然而，中醫師倪海廈提醒，雞蛋並非人人都適合、也不是隨便吃就健康，特別是看似清淡的水煮蛋，若食用方式不當，反而可能讓補品變成「毒藥」，加重體內寒濕，導致精神疲倦、脾胃受損，越吃越虛，他並分享水煮蛋的「3大禁忌」與「黃金3吃法」。鏡報 ・ 22 小時前 ・ 21
曹西平有高血壓！營養師揭少吃「5大高鈉食物」 麻油雞也上榜
66歲資深藝人曹西平29日猝逝，他的乾兒子透露，曹西平生前有高血壓問題，疑似因此猝逝。營養師孫語霙在臉書提到，若想穩定血壓，飲食方面不僅少油少糖，也要控制鈉的攝取量，對此分享「5種高鈉食物」，建議高血壓族群淺嘗輒止，避免血壓飆升。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
「1題目」測失智風險！一堆人當場卡住 醫警告：不是反應慢
台灣邁入超高齡化社會，失智症人口已突破30萬人，調查顯示，台灣每100位65歲以上長者中就有8人罹患失智症，其中以早期失智症人數最多。 輕度失智最常被誤認為正常老化 錯失介入時機 台北慈濟醫院精神醫學部一般精神科黃宗正主任指出，輕度失智症過去常被誤認為正常老化，因而錯失治療時機。失智症為認知功能、活動力與行為能力的全面性退化，發病前多會先經歷輕度認知障礙階段，症狀包含記憶力及注意力、判斷力的衰退，但程度較輕，可經由旁人提醒想起來；進入失智症早期後，記憶力下降，無法藉由提醒想起，且有判斷與溝通困難、情緒不穩等情況；隨病程進展，可能出現妄想、幻覺、行動困難，最終影響自我照顧能力。 失智症三大類型 有些其實「可逆」 黃宗正進一步說明，失智症成因多樣，略分為退化性、非退化性和可逆性。退化性失智症是因腦部神經細胞漸進式病變所致，目前無法根治，但可透過復健減緩；非退化性如腦傷、感染等造成；可逆性失智症則由特定可逆性因素引起，如:營養缺乏、內分泌失調等，若能及時發現並治療，就有機會恢復。 新篩檢工具「腦適能測驗–7」 7題快速抓出細微變化 臨床常見的失智症篩選量表，如:簡易心智量表（MMSE）、智能常春月刊 ・ 20 小時前 ・ 3
曹西平睡夢中猝逝！醫揭4大常見原因：不一定無痛感
資深藝人曹西平29日傳出猝逝消息，享壽66歲，消息一出震撼演藝圈，生前與他感情甚篤的乾兒子表示，曹西平事在睡夢中離世，無病無痛。不過過去就有醫師指出，睡夢中過世不代表一定毫無感覺，實際情況須視猝逝原因而定，若想避免遺憾，平日的健康管理與預防仍相當重要。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 1
趙露思愛喝「葛根茶」，竟讓它「1年賣出8年量」！專家認證：熬夜後喝真的顧肝又排毒！
長期關注趙露思的粉絲不難發現，注重養生的她除了時常分享自己愛喝的「蘋果水」之外，也多次提到日常會飲用「葛根茶」，因為不是業配，網友隨後搜出品牌，直接帶動該葛根茶品牌「1天賣出8年量」，不僅讓趙露思坐實女人我最大 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
40歲教師飲食清淡「血壓卻飆到170」！醫揪出隱藏型高血壓元凶
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】年僅40歲、生活規律且飲食清淡的李老師，在例行健檢中意外發現血壓高達170／100 mmHg。儘管有規則服用降血壓藥物，但血壓依舊起伏不定，甚至開始伴隨手抖、心悸及肌肉無力等不適症狀。後經亞東醫院心臟血管內科徐御凡醫師檢查，發現李老師血鉀偏低，確診罹患「原發性醛固酮增多症」，是一種臨床上常見，卻常被忽略的次發性高血壓（Secondary Hypertension）。所幸經過及時治療，李老師的血壓與身體不適才逐漸改善。 高血壓成因複雜 揪出病因才能穩病情 徐御凡醫師指出， 一般民眾認知中的高血壓，多是屬於「原發性高血壓」，成因複雜且難以找到單一病根；若血壓升高是由像是腎臟、內分泌問題等其他疾病或特定藥物引起，則稱為次發性高血壓。 對於因其他疾病或問題所引起的高血壓，通常只要找出並針對根本原因加以治療，血壓往往就能獲得顯著改善，甚至有機會恢復回正常範圍，這與傳統上單純依賴增加藥物劑量治療，本質上有很大不同。 血鉀偏低成關鍵線索 揪出「隱藏」次發性高血壓 以李老師為例，徐御凡醫師解釋，經過檢查發現患者血鉀偏低，才進而揪出罹患「原發性醛固酮增多症」。所以，若高血壓健康醫療網 ・ 3 天前 ・ 6
醫起看／曹西平猝逝！醫揭「7奪命前兆」：多人無症狀
醫起看／曹西平猝逝！醫揭「7奪命前兆」：多人無症狀EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
醫示警「這類食物」恐誘發肝癌！研究曝小鼠一年內就罹癌
（記者張芸瑄／綜合報導）新陳代謝與內分泌專科醫師蔡明劼近日分享一項震撼研究指出，長期攝取「高脂飲食」可能造成肝 […]引新聞 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
蔡依林45歲狀態太神！不只9點半睡覺，親曝「瘦身關鍵習慣」網驚：根本自律天花板
45歲的蔡依林，真的不是在開玩笑的凍齡等級。最近她在限動曝光自己的健康餐，再度掀起討論，網友只想問一句：怎麼可以這麼自律？她這幾年不只飲食乾淨，還提倡9點半睡覺、荷爾蒙飲食法，把「變瘦、變年輕」變成一女人我最大 ・ 5 天前 ・ 11
曹西平猝逝！醫示警「多人無症狀」 1高危險族群恐須送ICU搶命
家醫科醫師陳欣湄指出，很多人猝死前，會冒出「不知原因的身體不適」，特別是在天氣變化大且本身患有慢性病或過勞等3大因子下，若民眾同時出現「以前從來沒有過的奇怪感覺」，就是最高警訊，應立刻停下手邊事情、盡速就醫。她也列舉猝死前可能發生的徵兆，包含：心臟病發病前...CTWANT ・ 1 天前 ・ 3
花椰菜抗癌抗發炎，怎麼吃最營養？教你「1日花椰菜食譜」讓營養翻倍
你以為花椰菜只是補纖維？那你真的小看它了！很多媽媽認為花椰菜只是清燙配色用的蔬菜，但事實上，這一顆顆綠色小樹才是全家健康的防護罩。研究肯定，花椰菜是飲食中抗癌、抗老、護心的主力。《優活健康網》特選此篇，花椰菜正確吃法大公開，可掌握3方法營養最多。優活健康網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
吃錯菜恐傷腎？醫點名5大高鉀蔬菜 「1類人」少吃保命
腎臟病患者排出鉀離子的能力下降，累積在體內易造成高血鉀，進而出現無力、心律不整，嚴重恐死亡。腎臟科醫師洪永祥指出，蔬菜對健康族群有多種益處，特別是深綠色蔬菜。然而，腎臟病、腎絲球過濾率低於45分的人，需要注意鉀的攝取量，對此分享5種高鉀蔬菜，例如川七、莧菜。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 1
高慧君甲狀腺疾病眼珠翻出！醫揭可能原因
[NOWnews今日新聞]女星高慧君近年因甲狀腺疾病併發罕見斜視問題，出現凸眼、視線不一致的情況，目前也持續接受治療。而醫師提到，若不以個案而論，甲狀腺機能亢進確實有可能影響眼睛肌肉的軟組織，造成眼睛...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 1
失眠、睡不著「吃這7種食物」真的比較好睡！專家認證大推 3水果上榜
充足睡眠對健康與幸福感至關重要，但並非人人容易做到。美國CDC資料顯示，約 1/7 的成年人難以入睡，近 1/5 的人難以維持睡眠。影響睡眠的因素很多，包括壓力、睡眠環境、咖啡因、旅行、以及飲食。「delish」網站指出，褪黑激素（Melatonin）是調節睡眠節律的重要荷爾蒙，不只能透過補充劑攝取，也存在於許多天然食物中。 什麼是褪黑激素？ ．由大腦分泌，天色變暗時釋放，讓人感到疲倦，為身體發出「準備睡覺」的信號．人體每日自然生成量不到 1 毫克，且隨年齡下降，中年時濃度可降至 30 皮克克/毫升左右．除了調節晝夜節律外，可能還有助於免疫健康、減少氧化壓力、調節情緒（仍在研究中） 7大高褪黑激素食物 1、開心果每克乾重約含 233,000 奈克褪黑激素，遠高於多數食物。還含有鎂與維生素 B6，有助褪黑激素合成。 2、櫻桃8 盎司濃縮酸櫻桃汁約含 1.08 毫克褪黑激素。研究顯示連續兩週早晚各喝一次，可延長睡眠時間、提升睡眠效率，並降低發炎指標。3、胡桃每克約含 3.6 奈克褪黑激素。可直接當零食，或灑在優格、沙拉中。 4、牛奶每毫升約含 14.45 皮克克褪黑激素，並含有色胺酸，有助常春月刊 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
曹西平猝逝被發現已屍僵！醫列「7大前兆」示警7類人高危
66歲藝人曹西平（四哥）不料29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲，消息一出震驚各界。家醫科醫師陳欣湄表示，許多猝死案例其實都可通過留意身體發出的警訊及早預防，她分享7大猝逝前的常見徵兆如下，包括大量出汗、視力異常等，其中最可怕的仍是「無症狀」，若屬於高危險族群要時刻提高警覺。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
走路，最被低估的長壽運動，每天累積的步數，正在悄悄改變你的壽命曲線
步行延年益壽的概念，早已獲得大量科學證據支持。研究顯示，這種看似平凡的日常活動，不僅能降低全因死亡率，還能顯著提升生活品質。與其追求高強度、難以持續的運動計畫，規律步行反而是最容易長期執行、且效果穩定的健康投資。 長期累積的每日步數，能刺激粒線體生物合成、提升能量代謝效率，並降低久坐生活型態所帶來的健康風險。透過反覆鍛鍊下肢大肌群，步行的好處遠不只燃燒熱量，還包括改善胰島素敏感性、調整血脂、穩定情緒，全面支持心血管健康與慢性病防護。 不只是走路，每一步都在強化代謝、循環與肌肉量每走一步，都在促進新陳代謝與血液循環，幫助心臟與血管維持彈性，同時延緩肌肉流失。這種「日積月累」的生理適應，讓人不只活得久，也活得更有行動力。 規律步行能幫助人們在老年仍保有穩定的活動能力，減少疼痛與失能風險。關鍵不在於偶爾的激烈運動，而在於每天都能做到的堅持。步行，已不只是運動，而是一種能陪伴一輩子的健康生活方式。 每天走多少步，才能走得長久？科學給出的長壽步數答案根據美國國立衛生研究院（NIH）的大型研究顯示，每日步數越多，全因死亡率越低。平均每天約 8,000 步 的成年人，其死亡風險已明顯低於活動量偏低者常春月刊 ・ 1 天前 ・ 2