歲末馬祥厚運 金山寒冬送暖心

區長與貴賓及捐贈單位大合照 (金山區公所提供)

記者黃秋儒／新北報導

農曆春節將屆，金山區公所於今（5）日舉辦「115年寒冬送暖」活動，現場發送民生物資及紅包，陪伴弱勢家戶歡喜迎新年。今年由新北市中角國小北海藍星太鼓社團及新北市金山國小舞蹈社開場表演，來感謝各界捐贈單位及愛心人士，為現場帶來熱情活絡的氛圍。

金山區公所指出，金山區公所每年皆於農曆過年前夕，媒合各宗教團體、社福團體及善心人士的愛心物資和善款。凝聚各界餽贈，期望讓弱勢家戶都能夠感受到社會關懷的暖意，並從中獲得面對生活挑戰的助力與勇氣。為感謝各機關團體的熱心捐助，區公所特別邀請金山區中角國小及金山國小優秀的莘莘學子，用悠揚的鼓聲與絢爛的舞蹈，帶來青春洋溢的熱情表演，展現金山人文薈萃的一面，向各界的赤誠善心致謝。

中角國小北海藍星太鼓社團為大家帶來新的視聽饗宴。 (金山區公所提供)

金山區長劉昌松表示，對於所有參與活動的單位及個人發揮大愛無私的精神，令人十分感動。今年將照顧本區129戶弱勢家庭，現場每一家戶 皆會領取現金6,000元紅包、禮券1,000元及物資(白米、冬粉、芝麻糊、調味品)等生活用品。因為有各界注入的暖流，才能讓所有受惠的弱勢家戶渡過寒冬平安過好年。雖然送暖家戶有限，但盼能發揮拋磚引玉之效果，獲得更多民間迴響，共襄盛舉。