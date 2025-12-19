歲末鮮味回饋 新北兩漁市消費限量送台灣鯛魚片

《圖說》龜吼漁夫市集外觀。〈漁業處提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市漁業處為回饋民眾並推廣北海岸優質海產，明〈20〉日起，連續兩個週末假日，推出「新北魚市歲末海鮮滿額贈」活動，為年末餐桌增添豐盛滋味，用行動支持國產魚！

漁業處長簡明雄希望透過連續兩週的優惠活動帶動假日人潮，讓更多家庭在歲末年終走進新北魚市，感受北海岸濃厚的漁港風情與新鮮直送的海味魅力，活動現場也有台灣鯛的訂購資訊，歡迎民眾把握活動期間，揪親朋好友一同前往龜吼漁夫市集與富基魚市，採買新鮮海產、支持國產魚。！

《圖說》富基魚市提供當日現撈的螃蟹、鮮魚及各式海產，是民眾選購尚青海鮮的首選。〈漁業處提供〉

他指出，龜吼漁夫市集與富基魚市匯集北海岸在地漁民，提供當日現撈的螃蟹、鮮魚及各式海產，是民眾選購尚青海鮮的首選，歲末透過滿額贈活動與雲林優質鯛魚片共同行銷，不僅讓消費者享有實質回饋，也帶動民眾對魚貨產地的支持，促進漁村經濟發展。

《圖說》走訪龜吼漁夫市集及富基魚市，品嚐最新鮮的海味，為年末餐桌增添豐盛滋味，用行動支持國產魚。〈漁業處提供〉

簡明雄進一步說，活動首波將於12月20、21日在龜吼漁夫市集登場， 27、28日則是在富基魚市熱鬧舉行。活動期間只要在龜吼漁夫市集或富基魚市水攤、乾貨及餐廳，單筆消費滿500元(便利商店除外)含以上，即可獲得雲林產地直送的台灣鯛魚片兌換劵1張。持兌換劵至市集管理室即可兌換冷凍鯛魚片1片，每日限量500份，送完為止。