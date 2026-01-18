歲末齊聚耕福田 掃灑華雨精舍

過年前的代辦清單，還有大掃除，由印順導師創建的華雨精舍，今年有上百位志工聚在一起，將年度清掃任務，劃分為各個工作，從地板、門窗到天花板、每個家具，都不放過細小灰塵，一起乾淨過新年。

「二樓大殿，含導師會客室四周圍，外牆擦拭。」

劃分工作區塊，任務清楚明瞭，志工自備工具，認真投入，門窗大小玻璃，一塊一塊地擦，天花板燈具與吊扇，難不倒志工，爬上高處清灰塵，下面都有夥伴扶著幫忙照看

慈濟志工 張富進：「大家都非常地發心，能夠來為我們華雨精舍，師公以前住的地方 能夠來打掃，讓我們的道場能夠更莊嚴。」

每個角落都用心，兩人一組刷洗紗窗

「本來做事情這樣子才好做，這樣比較不會噴的到處都是 對。」

「每個細節都要做得很仔細這樣。」

印順導師的精神思想，對近代佛教影響深遠，華雨精舍是他所創建的四個道場之一，歲末年終，太平霧峰大里區的志工，一起動員清掃

華雨精舍住持 釋長定法師：「今天來了100多位，將近120 130(位)，來幫我們整個大環境的整理，在過年前幫我們做這樣子的清潔，非常感恩。」

眾人把道場打掃的一塵不染，連植栽上的灰塵，也小心擦拭，大家抱持恭敬心感恩心，與道場結好緣

