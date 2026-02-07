歲末「中愛老寶貝 企業送愛心」 議員李中連續12年發起春節圍爐送年菜

中愛老寶貝 企業送愛心，號召12家企業共襄盛舉，7日席開18桌提前與獨老圍爐，場面歡樂溫馨





關懷獨居弱勢長輩及身心障礙者，台中市議員李中連續第12年發起春節送年菜活動，以「中愛老寶貝 企業送愛心」為主題，號召12家企業共襄盛舉，7日席開18桌提前與獨老圍爐，場面歡樂溫馨。接下來9天年假，也會天天提供美味年菜供獨老享用。



歲末「中愛老寶貝 企業送愛心」 李中連續第12年發起春節送年菜

農曆春節關懷獨老活動原本只在東區、南區舉辦，一開始僅6家企業參與，近幾年逐步擴大到全市、參與企業增加至12家，4年前並增加舉辦年前圍爐活動，讓沒有家人陪伴的獨居弱勢長者能出門開心用餐。

廣告 廣告

今天活動由九天民俗技藝團「老仙角站鼓隊」開場表演，穿插波麗士重奏團薩克斯風、台中市醫師夫人聯誼會舞蹈表演、卡拉ok歡唱及摸彩抽獎。甘霖基金會指出，為了方便長輩參加，特別尋找身障設施完善的場地，並準備適合長輩牙口的營養菜單，讓他們吃得盡興且沒負擔。

李中特別感謝企業家朋友的贊助，他說，近年景氣不佳，這些企業家仍持續投入社會關懷，讓獨老們能在年前圍爐，且接下來9天年假天天有志工送年菜給338名獨老享用，讓社會充滿溫馨氛圍。他也感謝志工們平時熱心服務獨老，今天還陪同獨老們出門同歡，大家宛如家人般提前開心過年。

歲末「中愛老寶貝 企業送愛心」溫馨活動 李中連續第12年發起春節送年菜

參加活動的包括高齡101歲馬爺爺、96歲楊奶奶等共50名獨居弱勢長者、身心障礙者。其中78歲、患有小兒麻痺及多種慢性病的劉爺爺，兒子因先天疾病頻繁住院，很少外出的他在圍爐共餐時感受久違的熱鬧與關懷，也展露笑顏。

包括市議員李中、甘霖基金會執行長林錦雪、社會局副局長廖宗侯、吳六合建築師事務所建築師吳六合、時詣廣告總經理朱昌碩、世界鴻廣告董事長林傳傑、里歐實業總經理謝麟兒、萬群地產總經理謝坤成、櫻花建設總經理陳世英、鴻邑建設董事長唐廷照、豐城建設董事長吳鴻進、富華教育基金會董事長許允柔、和瑞建設副總經理李瑞文、沅京建設總經理夏稟鈞、嘉磐建設董事長魏嘉銘等也派員到場陪獨老同歡。



更多新聞推薦

● 美3項軍售案效期至3/15 黃國昌：台灣需要的就會支持