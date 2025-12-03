歲末「呷福飽」 台中金典酒店、星饗道推出中、西式澎湃菜色吃到飽

星饗道國際自助餐推出「真多蝦、金多蟹」冬季海味企劃。（記者楊文琳攝）

迎接歲末年終，金典酒店金園中餐廳特別推出主廚全新創作料理與「呷福飽2.0」期間限定專案，讓饕客以超值價品嚐豐盛冷盤、港點、粵式料理與甜飲等經典風味。星享道酒店集團旗下的星饗道國際自助餐冬季海味企劃「真多蝦、金多蟹」，以最受歡迎的蝦、蟹為核心，從冷檯、生食檯到熱廚全區換季，帶來豐盛多層次的歲末海鮮體驗，活動期間每桌加贈「松葉蟹腳杯」。

金園中餐廳結合經典粵菜與現代美學，以細膩廚藝與嚴選食材聞名，《呷福飽2.0專案》即日起至12月31日限時推出，以「呷好、呷飽、呷幸福」為主題，帶來更豐盛、更澎湃的自選式饗宴。從港式經典到正宗粵式風味，菜色超過數十道，要讓每一位饕客都能挑到自己的心頭好。此次推出七道精心打造的新菜，包括【山楂陳醋排骨】、【上湯奶油焗鮮蝦】、【蒜蓉蒸角瓜】、【臘味韭香炒飯】、【避風塘風沙雞】、茭白筍創意料理【美人腿薄餅】、【草蝦粉絲煲】。

冷盤開胃系列有玫瑰油雞、冰梅番茄、藥膳紹興醉蝦、五香牛腱等經典開場菜，港式點心從魚子燒賣、香酥鹹水餃、鮮蝦腐皮卷到人氣冰火菠蘿包，蒸的、炸的、烤的，一次滿足。經典粵式料理則有北京片皮鴨、富貴雙方、蔥爆牛仔肉、老皮嫩豆腐。季節限定時蔬，蠔油日本芥藍、上湯娃娃菜、櫻花蝦高麗菜、干貝煨絲瓜，清爽又解膩。飯麵主食則有XO醬臘味炒飯、生滾鴨架粥、叉燒坟意麵、乾炒牛河，每日老火煲湯暖胃又暖心，飯後來個杏仁凍豆腐、港式凍檸茶，甜而不膩剛剛好。

星饗道國際自助餐以應景海味陪伴賓客迎接尾牙、春酒與各式年終聚餐，海鮮全面升級，精選松葉蟹、蘭花蟹、牛蹄蟹、法國螺與白蝦，以冰鎮呈現鮮甜原味。周末限定的主廚郭誌隆《蒸汽石頭蝦料理秀》更是本次焦點，以300°C以上加熱的鵝卵石快速悶熟大蝦，搭配辛香料、米酒與蔥蒜，高溫蒸氣將蝦肉鮮度完全鎖住，白煙升起、香氣四溢，是本季最具亮點的現場體驗。

延伸蝦蟹主題，餐廳推出多款冬季新品，包括星饗龍蝦可頌堡、酪梨鮮蝦卷、雞尾酒酪梨鮮蝦沙拉，以蔬果風味突顯海鮮的清爽層次。握壽司區同步推出鮭魚、天使蝦、牛小排握壽司，其他菜色同樣展現多國特色與濃郁海味，包括名古屋手羽先、炸蝦天婦羅、現烤午魚；西式料理端出義式蒜味油封蝦、龍蝦干貝披薩、爐烤大蝦，以蒜油與火烤堆疊厚實風味。另有德國豬腳、新加坡黑胡椒蝦、避風塘炒蟹、老酒乾鍋雞等異國料理，讓賓客在品味海鮮之餘，也能享受不同文化的風味亮點。為呼應歲末感謝氛圍，特別設置「歲末感謝留言區」，邀請賓客寫下祝福、感謝與鼓勵的話語，並於餐廳外的大型跑馬燈播放，讓溫暖訊息在城市裡流動。