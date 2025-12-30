歲末「員工電影院」暖心開場 鄭清源：員工是雲基最重要的資產

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】歲末年終，雲林基督教醫院把「電影院」直接搬進院內，向全年站在第一線的醫護與同仁致敬。院方29日於院內打造期間限定「員工電影院」，放映話題大片、備妥餐點，讓下班或住宿院內的同仁不必奔波，也能在熟悉空間中安心放鬆。院長鄭清源直言，員工是雲基最重要的資產，照顧他們，就是守護病人的開始。

首場放映F1電影震撼場，同仁觀影卸壓放鬆中。(記者廖承恩拍攝)

長時間高壓的醫療工作，往往讓醫護人員沒有喘息空間。雲林基督教醫院選在歲末時節，於院內「雅各大樓雅各廳」規劃員工專屬電影院，從場地、音響到觀影流程皆比照專業影廳規格，並貼心準備餐點，讓同仁在下班後或值班空檔中，能立即轉換心情，享受屬於自己的療癒時光。

廣告 廣告

此次活動首場放映由布萊德・彼特主演的 F1 賽車話題電影，大銀幕搭配震撼音效，現場氣氛宛如真正賽道。不少同仁在觀影過程中暫時卸下緊繃神經，專注於電影情節與引擎聲浪，現場不時傳出笑聲與感嘆，形成難得的院內放鬆時刻。

院長鄭清源表示，過去一年醫院同仁共同承擔人力吃緊、臨床照護重擔，以及醫院評鑑與各項訪查壓力，大家默默付出，卻鮮少為自己停下腳步。院方選擇將電影院「送進醫院」，就是希望同仁不用再為放鬆而奔波，「讓大家在最熟悉、也最安全的地方，好好休息一下。」他強調，醫院要永續前行，必須先照顧好守在第一線的人。

院長鄭清源說，員工是雲基最重要的資產。(記者廖承恩拍攝)

一位資深同仁分享，年輕時就是賽車迷，電影中引擎聲響起的瞬間，彷彿回到當年熱血沸騰的歲月。他說，片中賽車團隊講求精準、穩定與速度，與臨床現場如出一轍，每一次進站、每一個判斷，都不能出錯。最難得的是，下班後不用趕場、不必請假，與同事並肩坐著看電影、吃披薩，壓力彷彿衝過終點線般被釋放。

雲林基督教醫院指出，醫療現場高壓且節奏快速，適度的情緒抒發與同仁間的交流，是維持團隊穩定與病人安全的重要關鍵。此次員工電影院以「方便、安全、放鬆」為核心精神，不僅是歲末感謝，更是長期員工關懷的一環。院方將持續從員工身心支持做起，深化社區連結，守護雲林鄉親健康，提供更完整的全人醫療服務，成為民眾信賴的社區醫院。