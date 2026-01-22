歷代最輕薄！無感吸附便攜隨行 ANKER A1665磁吸行充進化登場

記者李鴻典／台北報導

新春旅遊旺季來臨，手機拍照、導航與社群分享等功能使用頻率大增，輕巧高效的行動電源成為外出必備配件。數位充電品牌 ANKER 瞄準便攜快充需求，推出全新「A1665 超薄磁吸行動電源 5,000mAh 20W」，卡片造型小巧機身僅120公克，如同一包洋芋片般輕盈，更可放進口袋隨行；8.6毫米的厚度則可輕鬆吸附在手機背面。人氣自帶線伸縮行充A1695同步推出全新銀色款，延續簡約質感設計，提供更加搶眼的選擇。

ANKER推出全新「A1665超薄磁吸行動電源5,000mAh 20W」。

「A1665 超薄磁吸行動電源 5,000mAh 20W」作為ANKER歷代最輕薄產品，機身重量僅 120 克，約為一包洋芋片的重量；表面積約為護照尺寸的68%，僅略大於悠遊卡，單手即可輕鬆掌握；機身厚度僅 8.6 毫米，吸附於手機背面時亦不影響日常操作與抓握手感。極致輕巧的設計方便隨身攜帶，無論放入口袋中或小包裡都不佔空間。

搭載5,000mAh電池容量，讓手機得以完整充滿電；通過Qi2認證、相容MagSafe的15W磁吸快充，則帶來相較市面7.5W行動電源快2倍的充電速度，另在有線快充模式下，則提供20W輸出功率，雙模式可自由切換。

ANKER A1665極致輕巧的設計方便隨身攜帶。

在操作體驗方面， A1665 具備9N 強勁磁吸力，可精準自動對位並穩固吸附於手機背面，在各式操作情境下維持穩定充電；機身設計亦兼顧長時間使用的舒適度，透過圓弧邊緣設計、親膚背板塗層與堅固金屬框架的整合，創造穩固且順手的握持感。ANKER A1665超薄磁吸行動電源5,000mAh 20W售價1,490元，提供流沙金、幻影黑、極光白3款配色可選擇。

「ANKER A1695 25000mAh 165W自帶伸缩線行動電源」推出全新銀色款式，售價2,990元，提供更加時尚搶眼的配色選擇。A1695擁有25,000mAh大容量與最高165W極速快充，可透過內建70公分伸縮充電線及多組USB-C/USB-A 埠，最多同時為四台裝置充電，且可自動偵測各裝置需求調整輸出功率，並配備智慧顯示螢幕，剩餘電量與充電狀態皆一目了然；搭載ActiveShield™ 2.0 恆溫控制技術則進行每日 300萬次溫度監測，在多裝置同步充電下確保安全。A1695將於 2 /1至 2/ 28期間推出限時優惠價 2,690 元，讓高效能快充體驗更加輕鬆入手。

「ANKER A1695 25000mAh 165W自帶伸缩線行動電源」推出全新銀色款式。

另，ANKER將從年前開始一路至農曆初六，推出期間限定雙重優惠。ANKER蝦皮官方旗艦店將自2/1至 2/13推出限時「新春福袋」活動，集結多款人氣暢銷行動電源與充電配件，推出799元、999元、1,299元、1,599元四款隨機福袋，依福袋內容不同，優惠折扣最低下殺近 4 折。除夕 2/16至初六 2/22，ANKER 則將於官網接續推出每日明星商品限時搶購優惠，每日精選一款熱銷明星商品下殺優惠，涵蓋充電器、行動電源與多款周邊配件，最高現省高達800元。

隨著居家娛樂與數位生活日益融合，智慧顯示器已不僅是影音設備，而是串聯家庭娛樂、生活情境與空間美學的重要核心。三星電子長期深耕顯示技術與高階產品布局，自2006年起連續20年穩居全球電視銷售冠軍。台灣市場亦有亮眼表現，根據第三方市調機構最新數據顯示，2025年三星穩居台灣智慧顯示器市場第一，銷售量與銷售額市占率雙雙領先，展現其在台灣市場兼具規模與價值的整體優勢。

三星穩居2025年台灣智慧顯示器市場第一。

展望 2026 年，三星將持續以高畫質顯示技術與智慧體驗整合為核心，深化智慧顯示器產品布局。三星日前已於CES 2026正式揭示新一代智慧顯示技術與產品，透過Micro RGB顯示技術結合AI畫質引擎，實現更精準的色彩控制、廣色域呈現與超大尺寸顯示體驗。全新產品進一步整合Vision AI，強化影像處理效能與居家觀影、空間應用等多元情境之間的連結，為年度新品布局奠定清晰且具延續性的技術發展基礎。展望2026年，三星將持續以創新科技為核心，打造兼具前瞻性與生活質感的智慧居家視聽體驗。

水星網路 Mercusys 在 Wi-Fi 7 路由器熱銷後，正式推出全新高 CP 值智慧攝影機產品線，以親民價格提供完整規格，輕鬆打造「出門在外也能即時掌握家中狀況」的安心環境。此次推出的兩款全新攝影機，MC510 戶外全彩旋轉式 Wi-Fi 攝影機與 MC230 室內 AI 智慧旋轉 Wi-Fi 攝影機，不僅延續高 CP 值定位，更在畫質、AI 功能與場景覆蓋上全面升級，進一步打造更完善的室內外智慧居家守護生態系。

水星網路Mercusys兩款全新室內、戶外攝影機登場，以更完整的產品組合滿足家庭在不同情境下的居家守護需求。

Mercusys MC230 室內 AI 智慧旋轉式 Wi-Fi 攝影機（建議售價 NT$999）與 MC510 戶外全彩旋轉式 Wi-Fi 攝影機（建議售價 NT$999）均以千元以內的價格上市，無論是首次導入居家攝影機的家庭，或是想升級現有設備，都能用極低門檻一次補齊室內與戶外的智慧防護需求。搭配 Mercusys 中文 App 的一站式整合操作，從路由器到攝影機都能在同一介面完成管理，讓居家網路監控變得更簡單、更直覺。

MC230配備雙向語音互動功能，即使不在家，也能隨時與孩子、長輩或毛孩交流，讓陪伴不中斷。

LY Corporation旗下遊戲服務「LINE GAME」宣布，全新休閒社交派對手機遊戲《LINE大亨向前衝》正式上市，即日起於全球 iOS 與 Android 雙平台免費推出。在《LINE 大亨向前衝》的世界中，路咪與丹尼斯參加全新的「探險家世界大賽」一路過關斬將，但卻遇到宿敵「丹尼爾」敗下陣來。為了成為世界第一，將與玩家一起踏上旅程，在下次遇見「丹尼爾」時拿下冠軍寶座，一起穿越時空展開全新旅程吧！

《LINE 大亨向前衝》全新休閒社交派對手機遊戲正式上線。

為慶遊戲正式上市，針對參與事前登錄活動的玩家將獲得特別的遊戲內獎勵。符合資格的玩家只需登入《LINE大亨向前衝》即可獲得。獎勵內容包含「骰子x 100＋郵票包1張x 5＋裝潢衝刺時刻30分鐘＋金幣x 100,000＋綜合召喚幣x 30＋鑽石x 300＋STAR點數x 100＋免廣告特權卡（2日）」各種好禮。部分獎勵必須提升至一定的玩家等級後方可使用；獎勵領取期限至 2026 年 2 月 26 日23:59 為止。

台灣原創角色「路咪」等級達12等免費獲得。

