歷代最輕薄！無感吸附便攜隨行 ANKER A1665磁吸行充進化登場
記者李鴻典／台北報導
新春旅遊旺季來臨，手機拍照、導航與社群分享等功能使用頻率大增，輕巧高效的行動電源成為外出必備配件。數位充電品牌 ANKER 瞄準便攜快充需求，推出全新「A1665 超薄磁吸行動電源 5,000mAh 20W」，卡片造型小巧機身僅120公克，如同一包洋芋片般輕盈，更可放進口袋隨行；8.6毫米的厚度則可輕鬆吸附在手機背面。人氣自帶線伸縮行充A1695同步推出全新銀色款，延續簡約質感設計，提供更加搶眼的選擇。
「A1665 超薄磁吸行動電源 5,000mAh 20W」作為ANKER歷代最輕薄產品，機身重量僅 120 克，約為一包洋芋片的重量；表面積約為護照尺寸的68%，僅略大於悠遊卡，單手即可輕鬆掌握；機身厚度僅 8.6 毫米，吸附於手機背面時亦不影響日常操作與抓握手感。極致輕巧的設計方便隨身攜帶，無論放入口袋中或小包裡都不佔空間。
搭載5,000mAh電池容量，讓手機得以完整充滿電；通過Qi2認證、相容MagSafe的15W磁吸快充，則帶來相較市面7.5W行動電源快2倍的充電速度，另在有線快充模式下，則提供20W輸出功率，雙模式可自由切換。
在操作體驗方面， A1665 具備9N 強勁磁吸力，可精準自動對位並穩固吸附於手機背面，在各式操作情境下維持穩定充電；機身設計亦兼顧長時間使用的舒適度，透過圓弧邊緣設計、親膚背板塗層與堅固金屬框架的整合，創造穩固且順手的握持感。ANKER A1665超薄磁吸行動電源5,000mAh 20W售價1,490元，提供流沙金、幻影黑、極光白3款配色可選擇。
「ANKER A1695 25000mAh 165W自帶伸缩線行動電源」推出全新銀色款式，售價2,990元，提供更加時尚搶眼的配色選擇。A1695擁有25,000mAh大容量與最高165W極速快充，可透過內建70公分伸縮充電線及多組USB-C/USB-A 埠，最多同時為四台裝置充電，且可自動偵測各裝置需求調整輸出功率，並配備智慧顯示螢幕，剩餘電量與充電狀態皆一目了然；搭載ActiveShield™ 2.0 恆溫控制技術則進行每日 300萬次溫度監測，在多裝置同步充電下確保安全。A1695將於 2 /1至 2/ 28期間推出限時優惠價 2,690 元，讓高效能快充體驗更加輕鬆入手。
另，ANKER將從年前開始一路至農曆初六，推出期間限定雙重優惠。ANKER蝦皮官方旗艦店將自2/1至 2/13推出限時「新春福袋」活動，集結多款人氣暢銷行動電源與充電配件，推出799元、999元、1,299元、1,599元四款隨機福袋，依福袋內容不同，優惠折扣最低下殺近 4 折。除夕 2/16至初六 2/22，ANKER 則將於官網接續推出每日明星商品限時搶購優惠，每日精選一款熱銷明星商品下殺優惠，涵蓋充電器、行動電源與多款周邊配件，最高現省高達800元。
隨著居家娛樂與數位生活日益融合，智慧顯示器已不僅是影音設備，而是串聯家庭娛樂、生活情境與空間美學的重要核心。三星電子長期深耕顯示技術與高階產品布局，自2006年起連續20年穩居全球電視銷售冠軍。台灣市場亦有亮眼表現，根據第三方市調機構最新數據顯示，2025年三星穩居台灣智慧顯示器市場第一，銷售量與銷售額市占率雙雙領先，展現其在台灣市場兼具規模與價值的整體優勢。
展望 2026 年，三星將持續以高畫質顯示技術與智慧體驗整合為核心，深化智慧顯示器產品布局。三星日前已於CES 2026正式揭示新一代智慧顯示技術與產品，透過Micro RGB顯示技術結合AI畫質引擎，實現更精準的色彩控制、廣色域呈現與超大尺寸顯示體驗。全新產品進一步整合Vision AI，強化影像處理效能與居家觀影、空間應用等多元情境之間的連結，為年度新品布局奠定清晰且具延續性的技術發展基礎。展望2026年，三星將持續以創新科技為核心，打造兼具前瞻性與生活質感的智慧居家視聽體驗。
水星網路 Mercusys 在 Wi-Fi 7 路由器熱銷後，正式推出全新高 CP 值智慧攝影機產品線，以親民價格提供完整規格，輕鬆打造「出門在外也能即時掌握家中狀況」的安心環境。此次推出的兩款全新攝影機，MC510 戶外全彩旋轉式 Wi-Fi 攝影機與 MC230 室內 AI 智慧旋轉 Wi-Fi 攝影機，不僅延續高 CP 值定位，更在畫質、AI 功能與場景覆蓋上全面升級，進一步打造更完善的室內外智慧居家守護生態系。
Mercusys MC230 室內 AI 智慧旋轉式 Wi-Fi 攝影機（建議售價 NT$999）與 MC510 戶外全彩旋轉式 Wi-Fi 攝影機（建議售價 NT$999）均以千元以內的價格上市，無論是首次導入居家攝影機的家庭，或是想升級現有設備，都能用極低門檻一次補齊室內與戶外的智慧防護需求。搭配 Mercusys 中文 App 的一站式整合操作，從路由器到攝影機都能在同一介面完成管理，讓居家網路監控變得更簡單、更直覺。
LY Corporation旗下遊戲服務「LINE GAME」宣布，全新休閒社交派對手機遊戲《LINE大亨向前衝》正式上市，即日起於全球 iOS 與 Android 雙平台免費推出。在《LINE 大亨向前衝》的世界中，路咪與丹尼斯參加全新的「探險家世界大賽」一路過關斬將，但卻遇到宿敵「丹尼爾」敗下陣來。為了成為世界第一，將與玩家一起踏上旅程，在下次遇見「丹尼爾」時拿下冠軍寶座，一起穿越時空展開全新旅程吧！
為慶遊戲正式上市，針對參與事前登錄活動的玩家將獲得特別的遊戲內獎勵。符合資格的玩家只需登入《LINE大亨向前衝》即可獲得。獎勵內容包含「骰子x 100＋郵票包1張x 5＋裝潢衝刺時刻30分鐘＋金幣x 100,000＋綜合召喚幣x 30＋鑽石x 300＋STAR點數x 100＋免廣告特權卡（2日）」各種好禮。部分獎勵必須提升至一定的玩家等級後方可使用；獎勵領取期限至 2026 年 2 月 26 日23:59 為止。
更多三立新聞網報導
拒當年節勞動族！「解放雙手」成家電主流
必勝客再推整隻龍蝦比薩、烏魚子變熔岩餅皮 CoCo都可夢幻聯名美樂蒂
越往北台灣越濕冷！專家曝詳細溫度狀況：今天還有一整天的低溫
買SHARP這手機送燒烤微波爐 傑昇通信舊行動電源變現、免費領整串衛生紙
其他人也在看
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 8則留言
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 299則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 1 小時前 ・ 2則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 36則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 發表留言
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 11則留言
新／台灣夫妻仍失蹤！阿蘇火山參觀區「即刻封閉」全力搜救
台灣一對夫妻20日到熊本觀光時，搭乘觀光直升機，於阿蘇火山口發生空難失聯至今，當地相關單位仍在全力搜索中。最新消息指出，阿蘇市長松嶋和子親自宣布，從現在開始封閉火山口參觀區，直到找到失蹤者後才會重新開放。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 20則留言
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 29則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 8 小時前 ・ 8則留言
捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單
演藝圈男神霍建華，私下低調親民的作風再度圈粉！近日有網友在台北一家平價早餐店偶遇霍建華，沒想到男神不僅毫無架子主動搭話，甚至在離店前悄悄幫隔壁桌的學生粉絲買單。這段暖舉被PO上網後引發熱烈討論，讓網友大讚：「男神能紅這麼多年，真的不是沒有原因！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 59則留言
鴻海攜三菱FUSO合資成立巴士公司 拚下半年完成交易
三菱FUSO卡客車株式會社與鴻海（2317）今（22）日 共同宣布合資成立巴士公司，現任 MFTBC 巴士事業部負責人高羅克人（Katsuto Kora）將擔任新公司執行長，並將以鴻華先進開發的 MODEL T 與 MODEL U 作為首波合作車款，雙方已簽署正式協議，目標於 2026 年下半年完成交易，不過仍需經各方達成最終共識，並取得相關董事會、股東及政府監管機構批准。Yahoo股市 ・ 1 小時前 ・ 1則留言
日幣甜甜價要快換？達人搖頭「1類人不需要」 2招補回匯差
日圓近來不斷貶值，不少民眾趁低點搶換日幣，計畫到日本旅遊。但日本旅遊達人林氏璧表示，如果只是偶爾去一次日本，不用特別先買日幣，其實只要靠回饋高的信用卡及優惠券，就可以補足匯差。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 4則留言
川普決策髮夾彎！格陵蘭島潛在協議曝光 紐時：丹麥將割地供美軍建基地
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導美國總統川普（DonaldJohnTrump）於昨（21）日宣布，日前已與北約秘書長呂特（MarkRutte）針對丹麥屬地格陵蘭的未來發...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 54則留言
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 59則留言
迪卡儂廣播喊「8964228」！網嚇壞：是不歡迎誰嗎 前員工解答了
量販店、超市常會聽見店員廣播一串特定數字，用來傳遞商品訊息或店內狀況，不過有網友表示，在運動用品店「迪卡儂」內，竟聽到店員公然喊著「8964228」，讓他不禁直呼「加密比沒加還耐人尋味」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 39則留言
貝克漢才發聲！維多利亞「遭長子控6大罪狀」心碎出手了 1招擬止血
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）近來陷入家庭風暴。26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）繼日前大動作封鎖父母社群帳號後，今（20日）無預警發出千字長文，首度公開指控父母長期操控家庭敘事、干涉婚姻，並傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等6大罪狀。而外界也好奇維多莉亞的下一步動作。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11則留言
60歲婦「罹3種癌症」竟全治癒 名醫揭重生關鍵：不是奇蹟
在現代醫學進步下，癌症已不再是絕症，但連續面對3種癌症的挑戰，仍能全身而退，實屬罕見。腫瘤科醫師邱德生分享案例，一名60歲的婦女接連遭遇乳癌、甲狀腺癌及子宮內膜癌，經歷3次大轉彎，但在醫療團隊的治療與追蹤下，該婦人目前狀態良好，且體內已無任何癌症復發證據，重拾平凡生活。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 10則留言
貝克漢長子開戰父母！控訴「完美家庭形象」全是演的 怒揭冷血一面：虛假的令人作嘔
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導貝克漢家族長子布魯克林（BrooklynBeckham），在IG限時動態發布長文，正式對父母宣戰。他憤怒控訴，爸爸貝克漢（DavidB...FTNN新聞網 ・ 2 天前 ・ 36則留言
Lulu、陳漢典婚禮倒數4天 曬父母合照甜喊「最用心的人」
Lulu、陳漢典即將於1月25日舉辦婚宴，先前小倆口去日本拍了一系列絕美婚紗照，21日她再公開一家人的合照，「集結全世界的最會最用心的人在這裡。」言語間洋溢著滿滿幸福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 20則留言