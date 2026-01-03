歷史上的今天》伊朗聖城軍司令蘇萊曼尼遭暗殺，六年後美國保守派媒體人嗆聲「別想打台灣，否則斬首習近平」

整整六年前的1月3日，巴格達國際機場外的一聲巨響，伊朗聖城軍（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）在美軍MQ-9無人機的「地獄火」飛彈襲擊下喪命。美國保守派媒體人則在六年後大膽推斷，根據美軍最新的國防授權法案，如果習近平決定對台灣動武，北京的中南海很可能重演巴格達的那一幕。

《華盛頓時報》（The Washington Times）的資深國安記者比爾·格茨（Bill Gertz），日前在社群媒體X貼出一段極具爆炸性的短文。格茨指出，《2026財政年度國防授權法案》（NDAA 2026）不僅僅是一份預算書，它標誌著美國對台防禦合作的「核心升級」。他在12月28日的推文中寫道，這份法案將「從根本上改變」北京的戰略算計。

「如果中共對台灣發動軍事攻擊，那麼一場『蘇萊曼尼式』的無人機斬首行動將在北京重演，目標將包括中共中央政治局常委的每一位成員，當然，也包括中央軍委主席習近平」、「中國共產黨將被掃入歷史的灰燼，就像他們的前輩蘇聯一樣。這將是地球上唯一能阻止解放軍（PLA）的力量。」

暗殺蘇萊曼尼是怎麼回事？

根據《中東之眼》（Middle East Eye）後來披露的〈蘇萊曼尼的最後時刻：追蹤、鎖定與獵殺〉調查報告，那是一場經過精密計算的「外科手術」。蘇萊曼尼當時搭乘敘利亞韃靼之翼航空（Cham Wings Airlines）的商業航班抵達巴格達。在停機坪接機的，是他多年的戰友、伊拉克民兵組織「人民動員」（PMF）副指揮官阿布·馬赫迪·穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）。

這兩位都是美國眼中的頭號目標。為了躲避追殺，他們展現了極高的反偵察素養：不使用智慧型手機、混跡於普通商業航班、穿著樸素，甚至捨棄了招搖的裝甲車隊，改乘普通的現代Starex廂型車與豐田Avalon轎車。

然而這一切在強大的情報網與高空無人機面前，卻顯得徒勞無功。當蘇萊曼尼踏上伊拉克土地的那一刻，有「死神」之稱的MQ-9無人機早已在萬呎高空盤旋。

凌晨1時54分有兩輛車駛離巴格達機場，兩者還保持了約100公尺的戰術間距。但第一枚飛彈仍精準地將Starex廂型車化為火球，第二枚飛彈擦過豐田轎車，雖然失準，卻是死神的敲門聲。當司機猛踩油門試圖逃離時，三枚飛彈接踵而至，車輛也被徹底摧毀。

曾經權傾中東的伊朗名將，最終僅能憑藉一隻斷手被辨識出來——因為那隻手上，戴著他那枚標誌性的、鑲嵌著巨大紅寶石的戒指。

時任美國國防部長艾斯培（Mark Esper）事後強調，這次行動是為了「保護美國人的生命」，而非尋求政權更迭。當時的美國總統川普的發言則更加赤裸與強硬：「在我的領導下，美國的政策是不含糊的：對於那些試圖傷害或意圖傷害美國人的人，我們會找到你、我們會消滅你。」

「地獄景象」：當無人機成為屠殺侵略者的主角

「斬首習近平」當然不是華府的既定策略（至少不是公開說法），不過美軍印太司令部構想的「地獄景象」（Hellscape），確實是利用無人機針對整個台灣海峽的重要防禦戰略。格茨指出，2026 年《國防授權法》中最重要的台灣相關條款，就是要求五角大廈啟動與台灣的聯合規劃計畫，涵蓋無人系統部署及反無人系統領域，台灣應獲得與日本、南韓、澳洲及菲律賓等美國關鍵盟友同等的待遇。

NDAA 2026 第1266條款授權撥款90億美元給五角大廈，要求國防部啟動與台灣的「聯合規劃倡議」（Joint Planning Initiative）。五角大廈的技術官員麥可·霍羅威茨（Michael Horowitz）日前在一場閉門簡報中直言：「我們從俄烏戰爭中學到的教訓是，衝突的前線已經變成了人類與機器之間的競賽。」

美軍除了推出「複製者」（Replicator）計畫。該計畫旨在快速生產並部署成千上萬的小型、低成本、可消耗的無人系統（包括空中無人機、水面無人艇USV、水下無人載具UUV）。印太司令帕帕羅上將（Adm. Samuel Paparo）也主張一旦解放軍艦隊企圖渡海，美軍與台軍將在第一時間釋放數以千計的無人載具。對登陸部隊進行飽和式攻擊，將台海變成侵略者的煉獄。

帕帕羅指出：「機器對機器的殺戮，是這一戰略的關鍵組成部分，目標是剝奪中共通過軍事手段成功奪取台灣的能力。」美軍顯然希望在航艦戰鬥群主力抵達戰場前，先用無人機海消耗掉解放軍的銳氣與有生力量。

此外，國防授權法案也要求美國海岸防衛隊（USCG）擴大與台灣海巡署的訓練計畫，此舉則是針對中國海警船在金門、馬祖周邊進行「灰色地帶」騷擾。「無人機飽和戰」加上「美台聯合規劃」的組合拳，顯示華府對台政策正在從過去的戰略模糊（Strategic Ambiguity），往更加清晰的「威懾性清晰」（Deterrent Clarity）靠攏。

