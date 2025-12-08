歷史上的今天／84年前日本偷襲珍珠港 美日死敵變盟友聯手挺台轉變一次看

即時中心／潘柏廷報導

日本首相高市早苗高喊「台灣有事」後，美國白宮公布「2025國家安全戰略報告」就台灣議題，除表態不支持任何單方面改變台海現狀，也明言嚇阻台海衝突是優先選項，更要求日本、南韓增加國防支出，並負擔防衛責任，形同美日將聯手保衛台灣。不過，許多人不知道，84年前（1941年）的今（8）日兩國並非盟友，日本更是空襲夏威夷珍珠港，使得美國加入二戰戰場，美日之間的關係如何演變，請詳見《民視新聞網》本次深度報導。

日本在明治維新後主張「脫亞入歐」的路線，先在1894年的甲午戰爭取得台灣當作殖民地，並在1904年的日俄戰爭中打贏俄羅斯帝國，成為東亞不可輕視的關鍵力量；不過，隨著日本享受短暫的大正民主時代（1912-1926）結束，歷經時任日本首相犬養毅遇刺事件、二二六事變後，日本逐漸朝向軍事帝國主義，而當時的侵略目標，便是隔壁國力嬴弱的中國。

當時的中國已是國民政府「以黨領政」的訓政時期，而日本也在中國製造1931年的九一八事變，隔年（1932）不僅在東北扶植滿洲國，更在上海發動一二八事變；但是兩國則要在1937年於河北省宛平縣盧溝橋發生「七七事變」後才全面戰爭，而中國方面則稱為「八年抗日」。

中日全面爆發戰爭的兩年（1939）後，由於納粹德國舉兵入侵波蘭，引爆第二次世界戰爭，而德國在戰爭前期迅速攻陷大多數西歐國家，其中法國淪陷後，德國隨即在南部成立傀儡政權；當德國往東攻打蘇聯時，蘇聯也是節節敗退。

值得注意的是，這時候的美國並沒有想參與戰事，但日本為了獲得更多資源投入中國戰爭，開始佔領中南半島；由於嚴重威脅美國利益，於是美國聯合英國等國就石油等戰略物資祭出禁令，使得日本相當不滿，外加日本擔心美國太平洋艦隊威脅其在亞洲的擴張，因而種下1941年的珍珠港事件的禍根。

美國紀念1941年的珍珠港事件。（圖／美聯社提供）

1941年12月8日（美國時間1941年12月7日）日本出動航空母艦、戰鬥機等突襲美軍在夏威夷的珍珠港海軍基地，使得毫無防備的美國受到嚴重打擊；美國也因此事放棄孤立主義，決心投入二戰的行列。

隨著美國投入戰爭後，戰爭態勢也逐漸改變，侵略者軸心國們逐漸轉劣勢，首先是義大利在1943年投降，德國則是被蘇聯攻陷後於1945年宣布投降，至於日本則是在美國於1945年8月6日及8月9日分別在廣島、長崎投下原子彈後，日本才在同年8月15日宣布無條件投降，二戰才宣告落幕。

原先戰後美國構想東亞盟友就是列入聯合國常任理事會的中國，沒想到戰後中國馬上爆發國共內戰，國民黨政權更在1949年敗逃台灣，使得美國重新將東亞盟友地位交給日本；其實，戰後日本被美國GHQ（駐日盟軍總司令）統治長達近7年，直到舊金山和約生效後，日本才恢復成主權獨立國家型態，而戰後日本也在美國協助下發展經濟，一度更成為世界第二大的經濟體，兩國更因1960年簽署美日安保條約，形成美日同盟的狀態。

至於，戰後台灣被國民黨政權長期一黨專政統治，對外關係最重要則是美國與日本；日本在1972年宣布與中國建交，而在台灣設置「日本交流協會」（日本台灣交流協會）的非官方互動模式延續至今，而美國則是基於聯中抗蘇的態度，於是在1979年轉向與中國建交，更以「美國在台協會」為非正式外交機構持續至今，而美國更以《台灣關係法》為對台外交政策的基礎。

1949年10月1日中國共產黨建政至今，不管是從「解放台灣」還是「一國兩制」等口號都未放棄統治台灣，甚至也沒有承諾放棄以武力侵略台灣；而且中國近年來對台灣的滲透威脅持續不斷，外加國際社會這幾年對於台灣的高度重視，包含許多國家議會認定中方扭曲聯大2758號決議，皆是代表許多國家向台灣表達友好的象徵。

日本首相高市早苗。（圖／擷取自高市早苗的X）

如今，中國的武力威脅不斷未停，且多次的軍事演習、實彈演練都讓各國緊張，日本已故前首相安倍晉三喊出的「台灣有事，日本有事」，現在首相高市早苗更直接表態談若台灣被中國侵略時，可能構成日本亡危機事態，就有權行使「集體自衛權」出動自衛隊，使得近期中日兩國掀起外交衝突。

只是，美國也在日前宣布「2025國家安全戰略」就台灣議題，除表態不支持任何單方面改變台海現狀，也明言嚇阻台海衝突是優先選項，更要求日本、南韓增加國防支出，共同負擔防衛責任，形同美日將聯手保衛台灣。因此，兩國能從珍珠港事變至今，都象徵著兩國關係已翻新頁，保護台海和平更成為兩國更重要的信念與意志。

