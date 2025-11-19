歷史上5位「功高蓋主卻能善終」的傳奇功臣，他們是如何自保的？
大陸中心／唐家興報導
在「功高蓋主必遭忌」的歷史法則裡，許多名將在替皇帝打下江山後，卻反遭猜疑、以「謀反」之名被抹殺。然而歷史上偏偏有五位狠角色，功勞大到能遮住皇帝的光，卻依然安穩活到高壽、後代同樣享福。他們靠的不是運氣，而是極高的「自保智慧」。
1.王翦：用「貪」消除皇帝猜疑
秦始皇最倚重的戰神王翦，平叛、滅國樣樣在行，甚至一人就滅了趙、燕、楚三國。但他深知兵權太大會惹皇帝不安，於是出征前一路狂要賞賜、田地、豪宅，把秦始皇徹底「放心」：一個快七十的老將如此貪財，根本沒心思造反。打完仗後不搶風頭、不爭功，他就這樣安穩離場。
2.張良：用「隱身」證明無害
劉邦的江山有一半是張良算出來的，但他在漢朝建立後立刻「裝病」退出權力核心，只求留縣一地，象徵性地念舊情、不求大富貴。劉邦、呂后多次想重用他，他都溫和拒絕。別人搶位置，他躲位置，皇帝自然安心。最後他安然退休，比韓信、蕭何的下場好得多。
3.李勣：用「絕對聽話」換取信任
唐太宗李世民的名將李勣（注音ㄐㄧ）能征善戰，但太能打反而容易惹忌。李世民臨終前還專門測試他：下旨把他貶去偏遠州城。李勣接詔後立刻放下飯碗、馬上上路，沒有半句怨言。李世民聽了後對太子說：「這是真忠臣。」李勣後來在新皇帝手下繼續被重用，七十六歲高壽而終。
4.郭子儀：用「透明」化解所有猜忌
安史之亂、吐蕃入侵、節度使叛變：唐朝一次次靠郭子儀救回來。他功高到天花板，但他家的大門永遠敞開，百姓想看就看，毫無秘密。他用「全民監督式」的透明告訴皇帝：我沒有私心、沒有企圖。加上他從不記仇、與各方打好關係，最後活到八十五歲，享七朝榮寵。
5.徐達：用「謹慎」避開朱元璋的刀
朱元璋以「殺功臣」聞名，但徐達卻能全身而退。秘訣只有一個：從不越界。他打完仗就把兵權交回去，皇帝賞他住皇帝舊宅，他嚇得跪地拒絕；面對胡惟庸的勢力，他不巴結反而彈劾，劃清界線。甚至攻打元順帝時，他故意「留活口」，替朱元璋避免尷尬。這份謹慎，保住了他與全家。
結語：真正可怕的不是功高，而是讓皇帝覺得你「可威脅」
這五位功臣雖然性格迥異，但共通點只有一個：讓皇帝徹底安心。
「貪」是表忠心，「退」是避猜忌，「順」是換信任，「透明」是消恐懼，「謹慎」是保平安。
古代皇帝怕的不是功勞，而是「可能取代我」。讓皇帝覺得你無害，反而能活得更久。這份千古智慧，放到今天依然發人深省。
