歷史入菜、文化上桌 新北「滬海宴」打造最有味的教學現場

講師分享識魷魚與烏賊的差異。

歷史不只在課本裡，也能上桌品味！新北市戶外教育及海洋教育中心攜手淡江大學USR遊宴計畫，舉辦「歷史與海洋的交會—海洋文史與飲食文化的印痕」教師專業社群研習，吸引全市30名教育夥伴熱情參與。活動從滬尾戰場走到漁人碼人，結合文史走讀、出海探學與食魚教育體驗，讓教師在體驗中品味歷史、思考永續，也展現新北推動跨域教學與行動學習的成果。

活動參與人員合影留念。

新北市教育局表示，本次研習以「文史走讀 × 食魚教育 × 出海探學」為主軸，鼓勵教師打開教室圍牆，讓學習走入真實場域。透過歷史導覽、海洋生態探索及味覺體驗，不僅加深對海洋與在地文化的理解，也學習將人文、環境與永續教育融入課程，讓教學更貼近生活。

以海為師，認識文化與淡水歷史。

淡江大學李其霖教授以「清法戰爭煙塵往事」帶領教師走讀滬尾與府城戰役遺址，重返歷史現場，讓海洋成為理解文化發展的重要脈絡。「淡海大戰——認識海洋頭足類的訛虞我詐」課程則以趣味方式結合生態與歷史，展現跨域學習的創新魅力。

教師參加研習。

最受矚目的「滬海宴」學習活動，由淡江大學USR團隊以地方食材設計融合歷史意象的創意料理，讓教師在餐桌上「品味歷史、思考永續」，以味覺延伸對食魚文化與海洋永續的省思。

戶外教育及海洋教育中心召集人鍾兆晉校長表示，透過研習讓海洋教育能透過體驗、對話與共學轉化為教學靈感。淡海國小教師團隊也分享，與大學及在地團體合作，不僅強化教師專業社群能量，也建立跨校合作與資源共享網絡，讓海洋教育成為校園日常的一部分。

課堂中辨識海洋生物。

新北市教育局強調，未來將持續推動「從課室走入海洋」的教學模式，鼓勵教師以跨域思維將文史、生態與永續教育融入課程設計中，讓學生在真實情境中學習與行動。同時將與大專院校及民間團體合作，開發更多具文化深度與實作體驗的研習課程，培養教師具備「知海、愛海、護海」的素養，讓海洋教育走進生活，啟發行動。