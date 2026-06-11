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歷史哥曬新一代戰神「痛電沈伯洋」圖表 網讚爆殷瑋是人才 111

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日拋出市政想法，卻屢遭台北市政府研考會主委殷瑋反殺。網路節目主持人歷史哥今（11）日在臉書發布殷瑋打臉沈伯洋圖卡，直呼「最近紅得不得了，是有原因的」，貼文一出不少網友直呼沈伯洋「完全門外漢」、「厲害的只有那些無腦亂捧護航的網軍」。

歷史哥指出，從沈伯洋聲稱要「打造AI市民之鎚抓民怨」開始，就慘遭殷瑋酸「立委上任兩天多，也沒看到你監督賴清德」；不僅如此，沈伯洋接受專訪時，也拋出「雙城論壇效益太低也不要辦」，沒想到近日2隻小貓熊隨即抵台。

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歷史哥說，沈伯洋日前更酸「蔣萬安市政夠熟就不用讀稿機」，也立刻遭翻出總統賴清德、前總統蔡英文也用過讀稿機；此外，再到近日沈拋出大台北天際線步道想法，隨即遭台北市政府大地處打臉，部分路段地形險惡、涉及生態保育等理由，在這樣的地方闢建步道，會嚴重破壞自然，質疑沈伯洋「外行」。

歷史哥貼文一出，引來網友大酸沈伯洋「厲害的只有那些無腦亂捧護航的網軍」、「台北天際線一定是AI查來的，山友常用的健行筆記就有10條路線了，他自己完全門外漢，以為找個蔣萬安相對陌生的議題就贏人家了」、「沈伯洋真的蠻空心的」、「沒出來選總統太可惜了」。更有網友大讚「殷瑋是個人才啊！反應口才都不錯」。

照片來源：翻攝自歷史哥澄清唬（李易修）臉書粉專

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