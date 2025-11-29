歷史哥節目也收攤原因曝！粉絲狂酸：趙少康輸不起

政治中心／李明融報導

經常勇於表達自己論點、評論時事的名嘴陳揮文，28日無預警宣布他主持的電台節目《飛碟晚餐》將停播，卸下長達19年的主持棒，讓不少聽眾相當錯愕。除了陳揮文之外，網紅「歷史哥」26日也是在臉書宣布收攤，他進一步透露停播是非自願，並表示「趙少康親自決定砍掉中廣的歷史易起SHOW」，將在12月1日起不再播出，許多粉絲得知消息後痛批「趙少康輸不起」。

歷史哥26日在臉書PO文宣布，節目未來將有異動。（圖／翻攝自歷史哥臉書）歷史哥26日在臉書PO文宣布節目將作出調整「今天是最後一次在中廣訪問徐巧芯」，並透露「趙少康親自決定砍掉中廣的歷史易起SHOW」，自12月1日開始不再播出，歷史哥27日在直播中談論節目被中廣停掉一事，他表示這個節目做了4年2個月，主持節目1小時僅2000元，1個月20天做滿就4萬元，且不是每個月都錄滿20天，他強調「這費用對一般人來說過得去，但自己從來就不是為了主持費」。

歷史哥（左）先前國民黨主席選舉力挺鄭麗文（右），與趙少康理念不同，這次節目停播引發揣測。（圖／翻攝自歷史易起SHOW YouTube）

歷史哥接著說訪問完徐巧芯後，準備要下播時中廣的人就來找他，對方正要開口時他就知道自己要出大事了，儘管他自己也對節目停播的事情感到很突然，但他也說「廣播節目主持人並沒有與電台並沒有勞健保與合約雇傭關係」，這決定是趙少康親自在主管會議上宣布，針對外界猜測是否因為藍營內鬥所致？歷史哥解釋「節目被停不是去中國請假太多、收視或廣播閱聽率太低的問題」；消息曝光後，粉絲聯想先前趙少康在國民黨主席力挺郝龍斌，但歷史哥頻頻在節目和個人頻道上讚許和支持鄭麗文的主張，才讓趙少康狠砍節目，紛紛留言痛批「趙少康輸不起」、「果然是成為了獨裁老趙」、「得罪了方丈只能走」、「很趙少康的決定呀」、「節目4年多的收聽率這麼好，為何要砍呢？」、「秋後算賬了」。

