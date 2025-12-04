歷史尚未終結！福山坦承：世界正經歷20年的民主衰退
提出「歷史終結論」的日裔美國學者法蘭西斯福山（Francis Fukuyama）近期在接受法媒專訪時表示，美國總統川普（Donald Trump）的當選，是他出版《歷史之終結與最後之人》以來，「最令人驚訝，也最令人失望的事情。」福山認為，「川普顯然是1位具有威權本能的領導人」，且「他正試圖與俄羅斯，在烏克蘭問題上達成1個極其可恥的交易。」
據《法蘭西24》報導，福山曾在蘇聯解體後的1992年出版的著作《歷史之終結與最後之人》（The End of History and the Last Man）中指出，西方國家自由民主制的到來，可能是人類社會演化的終點、是人類政府的最終形式；該論點後來被稱為「歷史終結論」。然而，歷史顯然沒有終結。福山在專訪中坦言，世界目前已經經歷了「大約15年、甚至接近20年的民主倒退。」
福山認為，這種倒退並非源自經濟因素，而是來自人們對「既有民主世界的更深層挫折」。他解釋：「人們想要更多。他們希望被看見，被承認。他們希望自己的尊嚴得到維護。」他認為許多人並不願意成為他在書中描述、出現在歷史終點的那位「最後之人」，即1位生活於穩定民主但失去宏大目標的公民，「他們想要更多。如果這意味著要與民主對抗，他們也會那麼做。」
福山也感嘆，川普「不喜歡遵守法治」，「最糟糕的是，儘管他在2020年的選舉中明顯試圖非法連任，但美國人民還是再次選擇了他。很難在川普的外交政策中找到任何真正的原則，除了他個人的私利。」
他舉例，美國對印度的政策轉向顯示，美方「拋棄了長達數十年的戰略關係，只因為印度總理莫迪（Narendra Modi）不願支持川普爭取諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize）的企圖。」福山補充：「他基本上把美國的國家利益，從屬於他個人的虛榮心之下。」
針對民主是否具備「自我修正」的能力？這位政治哲學家依然保持審慎的樂觀，「民主的好處，就是它能自我修正。」他提到近來美國民主黨的選舉斬獲與川普的支持度下跌，「我認為我們已經能看到川普權力的高峰，以及它正在緩慢的下降。」
更廣泛地說，福山仍對民主的長期前景保持希望：「我們在1930年代、1970年代也曾遭遇挫折。所以我認為這個故事尚未結束。」
