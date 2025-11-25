歷史建築年久失修成治安死角 北辰國小宿舍群將修繕

雲林縣北辰國小宿舍群興建於1941年左右因保存完整日式木造宿舍，2020年被雲縣府登錄為歷史建築，但因長期無人居住年久失修導致屋舍嚴重破損，過去周邊雜草叢生成為地方治安死角，學校與地方都盼望能夠趕緊整修。

北辰國小校長鍾志清指出，「那時候功能就是提供給校長還有在北辰國小老師們當成宿舍使用，它還有一個也給過去舊的鎮長他們提供辦公地方。」

雲縣府文觀處表示，去（2024）年宿舍群又因凱米颱風受創，經雲縣府向行政院工程會提出災後復建經費，成功獲得2500萬元補助，由北辰國小規劃設計，近期將正式開工修復。

雲縣府文觀處文資科長張力元回應，「因為颱風受損，經過縣府跟中央積極爭取獲得2500萬元修復經費，經過1年多規劃設計，我們在11月27日即將開工，那在2027年的6月會完工。」

北辰國小校長鍾志清表示，「北辰國小將近100年學校歷史，來做學校歷史文物集結的場所。」

校方表示，過去這地方因為雜草叢生造成民怨，現在將進行修復同時也會進行文史調查，找出屬於北辰國小過去的文物歷史，未來整修完工後，這空間場域會成為校史典藏、社區文化場域等。

