歷史建築蛻變成智慧基地 棧叁庫PIERF啟用

高雄市長陳其邁昨（廿二）日出席棧叁庫「PIERF」啟用典禮，見證這座昔日香蕉出口榮景的歷史建築，正式蛻變為結合AI應用與新創進駐的智慧基地，現場包含經濟部、國發會、數位發展部、高雄市議長康裕成，以及已進駐及表達進駐意向之企業代表信驊科技董事長林鴻明、中華電信董事長簡志誠、鑫蘊林科創辦人暨執行長謝源寶、擷發科技董事長楊健盟、滿拓科技執行長吳昕益、耀群科技董事長李嘉浩、摯陞數位科技有限公司執行長陳聖文、創仁科技負責人周卓民及大同世界劉盈秀總經理等近百位產學研單位都親臨參與，共同見證高雄AI產業發展的重要里程。）

國發會副主委詹方冠說明，該場域從早期外銷香蕉的農業倉庫，轉變為如今的AI創新基地，象徵高雄已邁向創新驅動階段；高雄目前推動的「智慧燈塔計畫」與打造城市級主權AI的遠見，與中央「AI新十大建設」政策高度契合，國發會將與高市府通力合作，協助AI導入百工百業，並結合矽光子、量子及智慧機器人等關鍵技術，共同將AI產業打造為繼半導體後的新護國神山。

陳其邁指出，該計畫攜手信驊科技、鑫蘊林科、中華電信及NVIDIA等頂尖夥伴，共同推出全球首創運用NVIDIA視覺語言模型進行訓練與推論的應用，致力回應城市治理所面臨的各項課題；同時運用Omniverse模組推動數位雙生計畫，針對城市中交通、醫療、淹水及緊急救難等各類事件，透過生成式AI進行即時分析與判斷，輔助市政決策，以科技力量強化城市整體應變能力。

陳其邁表示，這裡過去是高雄外銷農產品的香蕉碼頭，如今成為「高雄燈塔計畫」的座落地點，象徵高雄產業發展的華麗轉身，期待未來從這裡輸出的不再只是農產，而是具備高度競爭力的智慧城市解決方案。

康裕成議長肯定高市府讓承載港區歷史記憶的倉庫以嶄新風貌重新亮相，也讓國際友人盛讚高雄正以光速邁向國際；對高雄人而言，碼頭有著深厚情感，我也親身經歷早期棧庫群開發的艱辛，所幸在市府與議會共同堅持下，才一步步走到今天，成功活化港區空間，期盼市府持續推動城市建設，讓高雄以更亮麗的姿態被世界看見。

經發局強調，棧叁庫「PIERF」以「智慧創新、科技鏈結、永續共生」為核心，發展為結合人工智慧、半導體、智慧製造等關鍵產業的科技聚落，並融合文化展示、科技應用、創新創業與生態共融等多元功能，打造南部具代表性的智慧轉型示範場域；整體使用面積逾六千九百平方公尺，一樓目前已有中華電信、信驊科技、鑫蘊林科等企業進駐並已滿駐；二樓則規劃近百坪獨立單位空間，提供具研發能量之企業使用，加速技術落地與產業鏈結。結合亞灣二‧○產業基礎與「智慧高雄燈塔計畫」示範經驗，高市府已逐步建立跨局處協作及產業合作模式，「PIERF」將成為深化應用實證與促進產業鏈結的重要節點。