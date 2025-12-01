歷史建築變噪音源？大安居民怨3年檢舉無效 酒吧低頻震到睡不著

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

台北市大安區的「榕錦生活園區」自2021年活化後，成為結合藝文與餐飲的新興景點。然而，園區內部分店家深夜播放重低音樂，長期困擾附近住戶，甚至成了居民3年來揮之不去的夢魘。市議員簡舒培接獲陳情後指出，居民多次檢舉卻看不到改善，身心已被噪音折磨得相當疲憊。

簡舒培調閱資料發現，金山南路、金華街一帶的酒吧，某一個月內就被檢舉11次，但環保局僅開出一次勸導單。居民抱怨，依照現行流程，環保局必須在3小時內到場，但噪音常在1小時後就消失，等人員抵達時往往已無從取證，讓檢舉形同無效。

錦泰里長范燕淇直言，酒吧的低頻噪音「震得晚上完全不能睡」，住戶長期處於精神緊繃狀態。他也指出，近年老屋活化案例愈來愈多，但這類歷史建築多半沒有隔音設施，政府在招商時應審慎評估產業類型，避免把居民推入另一種生活困境。

環保局稽查大隊長顏伶珍則表示，針對民眾陳情都有既定的作業標準，但稽查屬於末端措施，能做的多是提醒與輔導。她強調，真正需要加強的是源頭管理，相關局處應在初期就納入環保規範、舉辦說明會，要求業者落實噪音管理，避免衝突不斷重演。

