歷史建築轉為畫廊 再現風華

「原日本陸軍台南偕行社」完成修復，再現風華，展出藝術家大型雕塑作品，結合建築，揭開歷史空間與當代藝術對話新篇章。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟／台南報導

歷史建築「原日本陸軍台南偕行社」完成修復後，由弎畫廊進駐營運，首檔推出「徐永旭十年計劃國際巡迴展」，五日舉辦搶先看，揭開歷史空間與當代藝術對話新篇章。

偕行社位於台南公園南側，於一九一五年落成，建築構造設計具和洋混合風，為日本陸軍將校組成的集會組織，類似「將校俱樂部」，功能如國軍英雄館。二０二二年修復，完工後委外，由畫廊取得經營權。

偕行社所在區域，自清領時期即為軍事重鎮與重要軍事設施所在地，隨時代變遷，周邊有台南車站、台南文創園區、台南公園、三二一巷藝術聚落等，成為市區文化觀光廊帶重要節點，是台灣已知九處偕行社中，規模第二大者，僅次於台北，戰後曾為國軍眷舍，後市府無償撥用。

廣告 廣告

「原日本陸軍台南偕行社」完成修復，再現風華，展出藝術家大型雕塑作品，結合建築，揭開歷史空間與當代藝術對話新篇章。（記者林雪娟攝）

偕行社建築本體共分三棟，第一棟屬二層樓木骨洋風石造建築，立面有外露木質結構，外牆採拋泥式工法等歐風建築元素，皆為木造窗框及窗扇，屋頂樣式屬半切妻式石板屋頂，造型優美；第二棟為L型一層木骨洋風建築，室內挑高成半圓弧形天花板形式，搭配角線裝飾造型；第三棟為一層木構造建築，原設有煙囪，室內屬傳統日式空間配置，保留完整浴廁隔間，供軍人使用的生活空間。

內部牆面發現藏有一層全黑卻帶有七彩光澤夾層，乃使用「煉銅爐渣」經回火後產出的孔雀砂，且修復過程發現在辦公室空外地板，有名為「目鎹」，扣連木地板與下方木構件，人走過會發生聲響，警示在室內辦公將領，又稱「鶯啼板」或「鶯飛走廊」。

畫廊創辦人蘇三表示，進駐後希望菜歷史厚度上，開展屬當代藝術未來。首展「潤潤 」，徐永旭以陶土為媒材，創作具靜謐與力量作品，象徵滋養與延續，寓意藝術在時間與土地間的流動與呼吸。其大型作品，塑形極大極薄陶品，展現藝術的厚度與靜光。