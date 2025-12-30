歷史建築「竹東林場製材廠貯木場辦公室」將自明年元旦起閉館整修

歷史建築「竹東林場製材廠貯木場辦公室」將自明年元旦起閉館，待整修完工再以新面貌呈現。（新竹分署提供）

記者彭新茹／新竹報導

林保署新竹分署進行「竹東林場製材廠貯木場辦公室」建物之委託規劃設計及修復再利用工程，將自明年元旦起暫停對外開放，待整修完工後，給予外界耳目一新的感受，並提供竹東地區一處具傳承建物歷史意義、林業經營與林業文化記憶及提升公共生活品質的優良場域。

新竹分署表示，竹東林場製材廠貯木場辦公室於九十五年開放提供民眾參觀，內部展示包含竹東林場的歷史背景、光復後的竹東林場、製材運材育苗造林等活動紀錄，至今展場內部及其周邊相關設施漸趨老舊，為提供民眾更完善的參觀品質與內涵，因此將於明年進行修復。

新竹分署指出，「竹東林場製材廠貯木場辦公室」為竹東林場於戰後自行設計改建，建築形式為求營建快速及辦公效率，採用簡潔的一字型設計，具良好採光通風效果且大面積開窗為其特色之一，承襲日治時期辦公室建築的風格，因材料、尺寸、柱間距，已脫離日尺，改為公制尺寸，是戰後建築技術演變過程的見證。

歷史建築「竹東林場製材廠貯木場辦公室」坐落於新竹縣竹東鎮中心，九十五年經新竹縣政府登錄為歷史建築，並修建為竹東林業展示館，作為提供民眾了解竹東林木產業發展與休閒的所在。又原先公告名稱為歷史建築「植松材木竹東出張所」，後經林業保育署新竹分署委託之修復再利用團隊考證，透過航照圖與相關文獻資料比對，提出該建物應為四十七年由竹東林場首任廠長羅建所興建之製材工廠貯木場辦公室，續經新竹縣政府今年三月廿五日重新公告，更名為「竹東林場製材廠貯木場辦公室」。