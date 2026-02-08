歷史性大勝！高市早苗率自民黨斬獲逾300席 執政聯盟衝破2/3門檻

首次上稿 02-08 23:22更新時間 02-09 05:58

〔駐日特派員林翠儀／東京8日報導〕日本首相高市早苗發動「冬季奇襲」奏效，大獲全勝，自民黨議席從原有的198席，已確定當選超過300席，不但在眾議院過半，且跨過「絕對安定多數」(261席)門檻；與日本維新會合計，執政聯盟席次篤定跨過眾院3分之2(310席)。在中國持續施壓的背景下，選民以選票力挺高市。新國會預定本月中旬召開，高市早苗首相的連任已無懸念。

高市為解決執政黨無法掌握國會安定多數的席次，為維持政權穩定，毅然於1月23日開議當天解散國會，由於解散重選將影響政府總預算審查時程，起初受到各方質疑，但隨著選戰的開打，高市展現超高人氣，不但在陸戰占有優勢，空戰也獲得支持網友的強力支援。

相對的，由立憲民主黨與公明黨眾議員合組的「中道改革連合」，因起步太晚加上政策模糊未能獲得中間選民支持，議席從原有的167席銳減。小選區幾乎全軍覆沒、議席大幅萎縮，包括幹事長安住淳、老將小澤一郎、玄葉光一郎等大咖均落馬。

自民黨在2000年之後的選舉最高紀錄是2005年小泉純一郎「郵政解散」時拿下296席，第二名為2012年安倍晉三奪回政權時的294席，但當時的總席次為480席；而這次總席次為465席，高市拿下的高席次，可說是創紀錄的勝利。

高市接下來將由帶領全新的自民黨展開新政，未來推動外交、安保政策和大刀闊斧經濟財稅改革，將有很大助力，且能增進美日同盟與對中嚇阻力。

忙完選舉後，高市將會晤來訪的阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德(Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan)，下月前往美國與川普總統舉行會談，新國會也預定在中旬召開，高市仍要持續工作、工作再工作。

