歷史性大勝！高市早苗率自民黨獲316席 於眾院單獨取得逾2/3席次

日本眾議院選舉結果出爐，自民黨席次從選前的198席大幅增加為316席，在465個議席中不僅過半，更單獨取得超過三分之二席次，不僅是戰後單一政黨取得的最多議席，更被形容為一場歷史性的勝利。反對黨席次大減慘敗，日本首相高市早苗在黨內地位更加穩固，最快將在18日的國會特別會議中被選為新首相，並立即著手籌組內閣，高市早苗則表示，新內閣人事不會有大幅變動。

創黨以來最高 自民黨單獨取得逾2/3議席

日媒報導，自民黨在眾議院選舉中取得壓倒性勝利，這是二戰結束以來，首次有政黨贏得超過三分之二席次。有NHK記者則分析，「一如預期，這場勝利的原因是，內閣的高支持率轉化為選票。」

日相高市早苗在家鄉奈良選區拿下八成七的選票，上屆大選她拿下60%的選票，這次大獲全勝，高市早苗在黨內的地位更加穩固。

盛讚高市早苗 美財長：日本強大、美國就更強大

此外，美國財政部長貝森特也為在大選中大獲全勝的高市早苗喝彩，強調強大的日本讓美國在亞洲更具實力。貝森特說，「她是一位非常棒、非常傑出的盟友，與總統（川普）關係深厚，當日本強大時，美國在亞洲就強大。」

壓倒性大勝 高市早苗：內閣人事不會大幅變動

在席次方面，自民黨執政盟友日本維新會取得36席，執政聯盟共取得352席，等於囊括超過7成5的席次；而由立憲民主黨跟公明黨合組的反對黨中道改革聯盟，只拿下49席，與選前的172席相比可說是「大崩盤」。

日媒報導，高市早苗最快將在18日的國會特別會議中被選為新首相，並立即著手籌組內閣。不過她也表示內閣人事不會有大幅變動。

