歷史性崩盤！金價單日重挫12%、銀價暴跌31%

全球貴金屬市場在經歷了本月一度狂飆上漲超過1000美元的瘋狂行情後，黃金與白銀價格在30日（格林威治時間）遭遇毀滅式拋售。截至收盤，現貨白銀單日崩跌近30%，創下數十年來最大單日跌幅；黃金亦重挫約10%。

外媒分析一致指出，這波史詩級崩盤的導火線，源於美國總統川普正式提名華許（Kevin Warsh）出任聯邦準備理事會（Fed）主席，此舉緩解了市場對央行獨立性的擔憂，導致先前支撐金價的「貨幣貶值交易」迅速退潮。

華許出線安撫市場 美元強彈重擊貴金屬

根據《MarketWatch》與《Kitco News》報導，川普總統提名被視為「鷹派」且具備高度專業信譽的華許接掌Fed，令華爾街大感意外但也鬆了一口氣。華許過去曾任Fed理事，市場普遍認為他能捍衛央行的獨立性，不會輕易屈從於政治壓力進行降息。

這項人事案公布後，美元指數應聲強勢反彈，導致以美元計價的貴金屬吸引力大減。投資人解讀，華許的上任意味著未來貨幣政策將回歸理性，先前因擔憂川普干預Fed而押注美元貶值、瘋狂湧入金銀市場避險的資金，在確認政策風險降低後，隨即反手進行大規模獲利了結。

白銀單日跌幅逾30% 分析師：典型的泡沫破裂

這場拋售潮中，白銀的表現尤為慘烈。數據顯示，白銀價格在盤中一度暴跌超過31%，最終收跌近30%，此跌幅甚至超越了1980年著名的「杭特兄弟（Hunt Brothers）」白銀操縱案崩盤紀錄。黃金同樣無法倖免，盤中一度重挫逾12%，最終收跌近10%，回吐了本月大半漲幅。

市場分析師指出，金銀價格在1月份的漲勢過於陡峭，呈現典型的「拋物線」走勢，技術指標早已顯示嚴重超買。華許的提名只是戳破這個泡沫的最後一根稻草，引發了恐慌性的踩踏式出場。

貨幣貶值交易退潮 市場回歸基本面

《彭博社》分析認為，這波暴跌標誌著近期盛行的「貨幣貶值交易」（Debasement Trade）暫時告終。過去一個月，市場因擔憂川普政府的財政擴張政策將導致通膨失控及美元信用崩潰，因而瘋狂搶進貴金屬。

然而，隨著一位被視為財政紀律維護者的Fed主席人選出線，市場對美元崩潰的恐慌情緒迅速降溫。儘管長期來看，地緣政治風險與各國央行購金需求仍將支撐金價，但短線上，投資人正重新評估資產配置，從極度擁擠的貴金屬交易中撤退，回歸對基本面的理性判斷。

