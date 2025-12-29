【歷史性時刻】以接裝「鐵束」導能武器 防空戰力全球首例

記者賴韋廷／綜合報導

以色列國防部28日宣布，國防軍（IDF）已正式接收首套拉斐爾（Rafael）公司的「鐵束」（Iron Beam）導能武器（DEW）；顯示其已通過以哈戰爭衝突驗證，正式量產服役，成為全球首款具備成熟作戰能力的先進雷射武器。

《以色列時報》報導，「鐵束」原型最早於2014年亮相，在歷經長期研發與測試歷程後，於今年9月將首套系統交付以色列軍方進行密集操作測試；而國防部則繼本月1日宣布「鐵束」達「初始作戰能力」（IOC）後，也於28日正式將首套量產型系統交付給以色列空軍，未來將與「鐵穹」（Iron Dome）、「大衛投石索」（David's Sling）及「箭式」等防空系統相搭配，構成多層次的防空陣列（multi-layered air defense array），共同捍衛以國國土安全。

廣告 廣告

報導指出，「鐵束」的原型早在2024年10月便被派往前線參與實戰測試，並在進攻加薩走廊的「鐵劍行動」（Sword of Iron）行動期間，多次成功攔截對手目標，不僅展現優異的「反制火箭、火砲與迫砲」（C-RAM）與反無人機（C-UAS）效能，也證明其發射成本低廉，較昂貴的防空飛彈更具成本效益；而製造商拉斐爾公司也根據實戰經驗持續推動改良，提升可靠性。

以色列國防部長卡茲指出，「鐵束」的部署服役堪稱是「歷史性時刻」，標誌以軍成為全球首支擁有具實戰能力導能武器的軍隊，可望大幅提升防空效能、向潛在威脅傳達嚇阻訊號。

以色列國防軍接收首套「鐵束」導能武器，為全球首款投入服役的雷射武器。（取自以色列國防部「X」）

「鐵束」先前已在實戰環境中接受測試，成功攔截火箭彈、迫砲彈及無人機等多種目標，展現優異防空效能。（取自拉斐爾公司網站）