歷史性的一刻，六堆三百乙巳年百年大醮 恭請朱一貴、杜君英金身來與忠勇公王共鑑醮

【互傳媒／記者 范家豪／竹田 報導】 歷史性的一刻，睽違120年的六堆忠義亭百年大醮，見證三百年歷史恩仇的化解。在六堆忠義亭乙巳年百年大醮的莊嚴場合，昔日對立的金身終於相聚。中興王朱一貴（內門興安宮）、國公杜君英（大和元帥宮）的金身與忠勇公王首次共同鑑醮，化解了自1721年朱一貴事件以來三百年的歷史恩怨。六堆忠義亭即將舉辦的“乙巳正科太上覃恩植福禮斗冥陽兩利祈安慶醮”，是一場睽違120年的宗教盛事。

這座見證了三個世紀，屹力不搖的歷史古蹟廟宇，於今303週年，將舉辦一系列盛大的慶醮活動。大醮經忠勇公王指示恭請朱一貴、杜君英金身與忠勇公王共同鑑醮，化解三百年來的歷史恩怨情仇。經高雄內門興安宮管委會陳主任委員向台灣皇帝朱一貴金身稟告後，由六堆忠義亭林副主委擲出聖筊同意接受邀請並與大和元帥宮杜國公君英金身、六堆忠勇公王金身共同為百年醮典法會鑑醮。

清康熙60年（西元1721年），朱一貴發動民變，當時飽受威脅的六堆鄉民組成了中營、先鋒營、左營、右營、前營、後營、巡查營等“七營”義勇軍，由第一屆大總理李直三帶領義民於萬丹萬泉寺誓師奮起抵抗保護鄉土。

事後經清聖祖康熙皇帝敕封懷忠並敕建西勢忠義亭，紀念這場戰役中犧牲的烈士，之後更名為六堆忠義亭，供奉被稱為“忠勇公”的義民英靈。歷史的可貴之處在於，當年的對立雙方如今以一種超越世俗的方式相聚一堂，共同鑑醮法會，同登極樂。六堆忠義亭為國家級歷史重要的資產，是臺灣各族群“保鄉衛土”忠義精神的象徵。

▲大醮經忠勇公王指示恭請朱一貴、杜君英金身與忠勇公王共同鑑醮，化解三百年來的歷史恩怨情仇。（圖／六堆忠義亭）

自清朝以來，這座廟宇僅在1869年與1905年舉辦過兩次大醮。時隔120年，這一傳統將在2025年12月延續百年大醮慶典，再現歷史榮耀與盛況。六堆忠義亭也成立了正式的建醮委員會，由地方賢達及各堆代表共同組成，肩負傳承客家信仰與文化的使命。本次醮典預計從國曆11月29日起至12月14日（農曆十月十日至十月二十五日）止，為期將近半個月。

活動內容豐富多元，包括：

傳統科儀：起壇結界、安座神位、發表疏文秉告天地、普渡法會、忠義文化市集、忠勇公王出巡遶境、三百歷史回顧展、百桌平安食福宴，邀請全國信眾蒞臨共襄盛舉。

普渡法會將由百年道壇辜堃城道長演科，中華道教總會陳周鑠道長負責醮壇主科儀，展現了活動的專業性與權威性。大醮最引人注目的突破，是恭請朱一貴、杜君英金身與忠勇公王共同鑑醮。這一創舉象徵著跨越三個世紀的歷史和解，展現了台灣族群包容與寬恕的智慧。

朱一貴當年於臺南起義反清，粵籍領袖杜君英隨後響應，二派因意見分裂後，朱一貴人馬與六堆義勇軍曾有多場交戰。這段歷史在臺灣發展史上留下了深刻不容抹滅的印記。

六堆忠義亭供奉的忠勇公王除了客家先民外，也有原住民及閩南先民，祂們曾經攜手共同守護臺灣這片土地。這一事實本身就說明了臺灣多元族群的歷史融合。

從保衛鄉土到祈求全民安康，六堆忠義亭的信仰內涵隨著時代不斷豐富。百年大醮的另一大重點是深化文化扎根，讓更多年輕後代子孫瞭解三百年歷史的忠勇公王。

“六堆”不僅是地理區域概念，更是客家精神象徵。這一稱呼源自1721年，當時為抵抗朱一貴軍隊，鄉民組成了“七營”義勇軍，後來為了有別於軍“隊”，取諧音改為“堆”，“堆”亦有聚落的意義。

六堆包含高雄市、屏東縣共十二個鄉區。各堆分佈為：左堆（新埤、佳冬）、前堆（長治、麟洛）、中堆（竹田）、後堆（內埔）、右堆（高樹、美濃、杉林、甲仙、六龜）、先鋒堆（萬巒）。

六堆忠義亭百年大醮的鐘鼓聲再次響起，喚醒的不僅是歷史記憶，更是對未來的期盼。當朱一貴、杜君英的金身與忠勇公王在醮典中相遇，於香火繚繞間，歷史的對立悄然融化。這場百年大醮超越了宗教儀式的範疇，將成為臺灣多元文化共生共榮的指標象徵。