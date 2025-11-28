歷史性酷夏！日韓平均氣溫破紀錄 專家揭5大肇因

2025年夏天日本和韓國都經歷了有紀錄以來最熱的夏天。 圖：取自林老師氣象站

[Newtalk新聞] 2025年夏天日本和韓國都經歷了有紀錄以來最熱的夏天。對此，氣象粉專「林老師氣象站」指出，日本今年6至8月的平均氣溫創下1898年以來的新高紀錄；韓國的平均氣溫，也創下自1973年有紀錄以來的最高紀錄，該粉專分析5個肇因，分別為全球氣候變遷、太平洋高壓強勢、異常海溫偏高、夏季白天熱量累積，夜晚降溫振幅減小、城市過度密集人口集中。

「林老師氣象站」指出，日本今年6至8月的平均氣溫要比往年同期高出攝氏2.36度，創下1898年以來的新高紀錄；韓國的平均氣溫，也創下自1973年有紀錄以來的最高紀錄。

其中，日本不只是平均氣溫高，高溫的天數還特別多，今年夏天就有9天超過攝氏40度，打破紀錄，且9月份仍有35個都府縣發佈中暑警報；光東京23區就有上百人中暑死亡，70歲以上高齡者占了八成以上。

而韓國首爾市7月份夜間氣溫已連續22天超過攝氏25度，這是1907年10月有氣象紀錄以來，7月連續超過攝氏25度紀錄最長的一次，且韓國今年中暑患者已逼近千人，為去年的2倍，疑因熱傷害而死亡人數也明顯上攀。

可能的肇因推估5點，第1全球氣候變遷，使得極端熱浪天氣事件發生的頻率增加、強度也增強、第2太平洋高壓太過強勢，持續北抬掛在日韓地區，顯著的下沉氣流，形成熱穹效應，熱量散不出來；第3異常海溫偏高，早5月就開始、晚到9月還沒結束。

第4夏季白天熱量累積，夜晚降溫振幅減小，Hot night愈來愈多，熱量疊加效率變大；第5城市過度密集，人口集中，人為溫室氣體排放量大以及都市熱島效應等因素都扮演著導致今年特別炎熱的可能原因。

