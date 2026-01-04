歷史性一刻！馬杜洛上銬往美國受審 委內瑞拉人淚崩：終於看到曙光

委內瑞拉總統馬杜洛被美國擒獲，委內瑞拉人民感動，表示「終於看到曙光」。（翻攝自馬杜洛臉書）

當現任國家元首被戴上手銬、踏上美國土地的那一刻，對於數百萬被迫流離失所的委內瑞拉人來說，這不僅僅是一則地緣政治新聞，更是盼望已久的公義落實。在馬杜洛（Nicolás Maduro）遭美軍逮捕並移送紐約後，委內瑞拉民眾應激烈，形容心情如同「坐雲霄飛車般激盪」。

「正義終於到來」：難民組織首領心情激昂

「這就像在坐雲霄飛車，無數情緒同時湧上心頭。」總部位於紐約的難民援助組織「委內瑞拉與移民援助」（Venezuelans and Immigrants Aid）共同創辦人梅蘭德茲（Niurka Melendez）接受CNN採訪時表示。

梅蘭德茲表示，看到馬杜洛身陷囹圄的畫面，讓她瞬間回想起母國混亂且悲慘的過去，但同時也感受到一種久違的解脫。對她而言，這張照片代表的是「正義」的具體實踐。

破碎國土的重生契機：漫長的重建之路

儘管馬杜洛被捕，但梅蘭德茲也冷靜地指出，委內瑞拉的苦難尚未真正終結。她提醒全球媒體，目前委內瑞拉境內仍有大量的政治犯，恐懼的陰雲依然壟罩在留下來的同胞心中。

「我們的國家現在一團糟，我們曾失去了它，現在正試圖一點一滴把碎片拼湊回去。」梅蘭德茲坦言，重建國家將是一項極其複雜且艱鉅的任務，但馬杜洛的落網是災後重建的第一步，也是「隧道盡頭的希望之光」。

