歷史性1.25兆國防預算出爐！國軍打造「台灣之盾」備戰中國威脅

即時中心／廖予瑄報導

總統賴清德今（26）日召開記者會說明，將推出歷史性400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算。對此，國防部表示，中國襲擾樣態日趨多元，為面對威脅，國軍規劃在明（2026）年起編列「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」，以展現強烈自我防衛決心。

國防部指出，「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」執行期程自明年起，將持續到2033年，預算上限暫匡1兆2,500億元台幣，籌獲項目包括「精準火砲」、「遠程精準打擊飛彈」、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」、「無人載具及其反制系統」、「強化作戰持續量能相關裝備」、「AI輔助與C5ISR系統」、「台美共同研發及採購之裝備、系統」等7類，期望透過爭取預算一次性配賦，確保資源穩定集中，加速獲得所需戰力。

此外，本次編列的特別預算，具備「建構重層防衛體系，打造台灣之盾」、「引進高科技與AI，加速擊殺鏈」、「厚植國防產業，打造非紅供應鏈」3大特色，國防部希望可以藉此達成「空中重層攔截網」、「指管與決策輔助」、「多層次削弱」、「遠距精準打擊」、「強化作戰韌性」、「提升軍備量能」及「國防帶動經濟效益」7大目標，以強化國防力量，對抗威權擴張。

「投資國防即投資和平」，國防部強調，台灣站在第一島鏈與民主世界的前緣，會與友盟持續在各層面加強合作，而國防部也將在國會監督下，以最嚴謹的態度編列與執行特別預算，「籲請國人支持、共同努力捍衛國土家園。」





