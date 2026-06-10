歷史數據現巧合！菲律賓強震後「13次規模7地震在台灣」 郭鎧紋：包括921
菲律賓民答那峨島南部8日上午發生規模7.8強震。地震專家郭鎧紋表示，從現代地質學觀點來看，民答那峨島與台灣相距約1600公里，即使發生應力轉移，對台灣造成直接影響的可能性相當有限，然而自1900年至今，民答那峨島南部發生規模7以上強震後，後續大型地震曾有13次出現在台灣地區，其中包括1999年921大地震。
郭鎧紋指出，菲律賓海板塊形狀類似菱形，台灣位於接近最西端的位置，民答那峨島則位於最南端，兩地雖同屬菲律賓海板塊，但距離相當遙遠。他根據美國地質調查所（USGS）資料庫分析，將台灣至民答那峨島南部分為3個區域，統計發現當民答那峨島以南發生規模7以上地震後，下一起規模7以上地震有46％仍出現在同區域，28％發生於呂宋島至民答那峨島以北地帶，另有26％、共13起案例則發生在台灣。
他表示，這13起案例包括台灣歷史上多次重大災害，例如1935年新竹台中烈震、1906年嘉義梅山地震及1999年921大地震等。最近一次相關案例則是2024年4月3日花蓮大地震，其前一次規模7以上強震同樣發生在民答那峨島周邊。
不過，郭鎧紋強調，目前主流地質學界認為，台灣與民答那峨島距離過遠，難以因單一地震產生顯著影響。他提出相關統計資料，主要是希望提供觀察參考，提醒民眾持續關注地震資訊與防災準備。
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