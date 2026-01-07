歷史數據說話！台積電法說前布局 這幾檔平均都賺超過7%

財經中心／余國棟報導

1月除息半導體相關ETF績效、配息表現。（圖／CMoney）

根據上季統計，台積電法說會前兩週，投資人若布局半導體相關ETF，平均股價漲幅逾7%以上，法人認為，隨1月外資紛紛調高台積電目標價，吸引主被動資金回籠，加上台積電法說即將召開，台積電法說會行情已鑼鼓喧天，帶動1月除息半導體ETF，股價上大演多頭「積」情秀。

高盛上調台積電目標價到2330元，掀起主被動資金持續湧入台積電，除1/6收盤股價創下歷史新高1705元外，亦帶領加權股價指數站穩3萬點大關，值得注意的是，台積電下周法說即將展開，本周一開始，法說行情已點火展開，帶動1月即將除息的4檔半導體ETF，包括新光臺灣半導體30(00904)、台新臺灣IC設計(00947)、群益半導體收益(00927)及國泰費城半導體(00830)等4檔，1/5收盤再創歷史新高，除息前的市場申購熱潮已如火如荼引爆。

全球AI浪潮下，台積電作為全球半導體成長火車頭，每逢法說會前夕，股價總是提早發動，隨上季台積電在法說會前兩週，股價直接帶頭衝出兩位數漲幅，預料下周最新法說會召開前，市場資金將如法炮製，提早卡位台積電淘金，等待法說利多出爐，在台積電法說行情這段期間，不少檔半導體相關ETF適逢1月除息前夕，股價也有望跟著台積電股價表現水漲船高。

全球AI需求爆棚，美系外資最新報告紛紛出爐，新光臺灣半導體30(00904)經理人詹佳峯表示，AI成為台積電未來多年股價成長引擎，由於晶片的供給超過需求，預料台積電產能吃緊情況今年依舊，下周法說會上，也有機會調高今年資本支出金額，以外資高盛來看，大喊台積電目標價達2330元，其他外資也上看到2400元，對於高含積電的台股或半導體ETF來說，今年台積電不論營收或獲利若持續有亮眼表現，相關ETF股價將吃下定心丸，搭配今年首季開始，一些高含積量的被動ETF祭出高配息，中長期息利雙收表現值得期待。

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

