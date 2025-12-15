歷史新高後拉警報 美股轉弱下的台股熱股名單一次看
[Newtalk新聞] 台股大盤創歷史高28568點，週K線連三紅，12月累積上漲571點，台積電公布11月營收符合預期，Fed也如預期降息1碼，不過分析師張貽程表示，市場對明年降息預期空間壓縮，最新美股四大指數全數收黑，費半指數重挫5.1%，加上輝達跌3.2%，面臨三尊頭壓力！
以下是張貽程盤點本周聚焦的熱門股動向：
6442 光聖：光纖連接器供應商，入股IET-KY布局矽光市場，股價維持創高態勢。
3363 上詮：CPO產品明年進入量產，投入矽光自動化產線建置，處理維持強勢。
3163 波若威：輝達共同封裝光元件供應商，營收動能持續增強，外資積極買進。
3081 聯亞：光收發模組的訂單暢旺，客戶訂單傳輸需求量增，股價刷歷史新高。
6706 惠特：LED廠轉型搭矽光子順風車，晶片量測單位增加，大戶持股比例提升。
2344 華邦電：DDR4及NOR Flash漲幅明顯，合約價仍看漲，價量勁揚，刷波段新高。
5439 高技：伺服器印刷電路板占比提升，產能維持滿載，推升明年營運動能。
6510 精測：探針測試需求熱，跟上谷歌TPU產能大幅上修，股價刷新高。
6426 統新：光通訊精密元件廠，搭上AI太空資料中心題材，市場追價力道強勁。
6274 台燿：高階銅箔基板占比提升，11月營收創歷史新高，法人紛紛提高目標價。
※Newtalk提醒您：
#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
