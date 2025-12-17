歷史新高 2025還沒過完、美國關稅收入突破2000億美元

美國海關及邊境保衛局（CBP）於美東時間12月16日對外宣布，2025年度迄今所收繳的關稅收入已突破2000億美元，創下歷史新高。該局指出，這項數字是在一系列貿易執法相關行政作為全面落實後累積而成，並將成果歸因於川普政府推動的貿易政策方向與行政命令。



CBP說明，相關稅收主要是在1月20日至12月15日期間取得，期間配合執行超過40項與貿易執法相關的行政命令。該局強調，關稅收入的顯著成長，反映其在督促企業遵循聯邦貿易法規、打擊不公平貿易行為方面的執法力道，也凸顯CBP在維護美國國家安全與經濟安全上的關鍵角色。

加強監管與即時行動已有成效



CBP局長羅德尼．史考特（Rodney Scott）透過聲明指出，該局近年結合情資導向的風險標定機制、加強監管與即時行動，已有效提升執法成效，不僅保護美國本土產業，也對試圖規避貿易法規的行為人追究責任。他表示，相關作為正實質守護美國經濟體系的公平運作。

在執法層面，CBP指出，關稅收入的成長與其加大查緝規避關稅行為密切相關。該局運用先進的大數據分析與貿易監測系統，系統性比對進出口資料與供應鏈流向，使調查人員能即時辨識低報價格、錯誤稅則分類、非法轉運、違反反傾銷與反補貼稅規定，以及透過人頭公司逃避稅負等手法，並據此展開後續調查與裁罰。

CBP進一步揭露多項具體執法成果。針對低價傾銷與受補貼出口等不公平貿易行為，該局在同一期間內課徵約26億美元的反傾銷與反補貼稅。此外，調查人員也破獲鋼鐵與鋁材進口商的不當申報案件，該業者錯誤援引多項關稅豁免條款，造成政府稅收損失估計約1億美元，案件已移交後續處置。針對未繳納關稅、稅款及相關規費的企業與個人，CBP亦發布63項停權處分，限制其參與進出口活動。同時，該局受理並調查近1200件由產業界提交、與稅收相關的電子檢舉案件（e-Allegations），以維持守法企業的公平競爭環境。

持續確保美國法律得到一致且有效的執行



CBP表示，所有貿易執法行動皆仰賴其貿易處理基礎設施運作，其中包括可即時追蹤進口貨物流向並強制執行法遵的自動化商業環境系統（ACE）。此外，貨物系統訊息服務（CSMS）則負責向貿易業界發布最新指引與政策更新，確保業者能即時掌握法規變動並調整作業流程。

CBP強調，關稅收入創下新高，反映該局在促進安全且公平的國際貿易環境之際，持續確保美國法律得到一致且有效的執行。



