歷史新高！25個美國州政府＋關島在台設辦事處 林佳龍：台美關係現在才剛開始

外交部長林佳龍（右二）、美國各州政府辦事處協會會長嚴樹芬（右一）及美國在台協會台北辦事處副處長梁凱雯（Karin_M._Lang，左一）。 圖：外交部提供

[Newtalk新聞] 外交部長林佳龍昨在美國各州政府辦事處協會（ASOA）會長嚴樹芬的邀請下，出席由外交部與 ASOA 共同舉辦的感恩之夜，美國在台協會副處長梁凱雯（Karin Lang）也親臨現場。目前美國總計有 25 個州政府及關島來台設立 26 個辦事處，創下歷史新高。林佳龍今（25）日分享，「台美關係現在才剛開始。」他說，外交部將持續攜手 ASOA、AIT 及各公協會等最佳夥伴，強化台美與理念相近國家的合作關係，共同促進繁榮與穩定。

林佳龍表示，27日將迎來美國感恩節，他特別感謝 ASOA 長期以來作為外交部最佳的合作夥伴，協助接待美國各州訪團，共同推動台美在經貿、投資、教育、文化及觀光等領域的實質合作，再透過 ASOA 的高科技、農業食品類及生物科技等專業委員會，為台美關係搭建堅實的經貿橋樑。

林佳龍提到，他在去年上任後，積極邀請 ASOA 參與外交部活動，很高興看見美國各州政府在台灣設立辦事處的數量持續增加，充分展現台美互動越加熱絡。他說，在 ASOA 與外交部共同合作下，接待許多來自各州政府與組織所組成的訪問團，昨天他也在外交部接見亞利桑納州台灣同鄉會，加深台美在各領域的交流。

林佳龍（後排右六）與嚴樹芬（後排右五）及美國各州政府辦事處處長合影。 圖：外交部提供

林佳龍指出，目前美國總計有 25 個州政府及關島來台設立 26 個辦事處，其中超過一半的辦事處是在過去三年內設立或重新設立。單就 2024 年，就有包含紐約州、密西根州、紐澤西州、德州及印第安納州在內共 5 個州政府在台灣設立辦事處。他補充，今年奧克拉荷馬州、田納西州及愛荷華州也宣布來台設處，持續見證台灣與美國的經貿關係更加密切。

「台美關係現在才剛開始。」林佳龍強調，如同總統賴清德所提到，台灣政府協助整合「台灣投資美國隊」，期盼美國政府也整合「美國投資台灣隊」，讓台美在此經貿路徑圖上具體且緊密合作。他也說，現在雙邊經貿互動模式多元，例如今年「美國館」在睽違 7 年後再次參與 ITF 台北國際旅展，並以美國各州豐富的文化魅力贏得旅展「最佳人氣獎」。此外，雙邊的互動熱絡也反映在台美航線的開闢上，長榮在今年 10 月開航直飛美國達拉斯，華航與星宇也相繼宣布插旗美國鳳凰城。

林佳龍表示，在農業方面，台灣的農產品貿易友好訪問團在今年第 15 度組團赴美，並簽訂 4 年 100 億美元的美國農牧產品採購意向書，展現台美農業合作的蓬勃發展，同時深化台美糧食安全夥伴關係。展望未來，外交部將持續攜手 ASOA、AIT 及各公協會等最佳夥伴，強化台美與理念相近國家的合作關係，共同促進繁榮與穩定。

嚴樹芬表示，近三年ASOA會員快速成長，2022年至今增加了13個州政府辦事處會員。他也提到過去一年來ASOA參與了15場以上大型展會活動，主題涵蓋農業與食品、半導體、生技、國防、資料中心、製造、觀光等領域，今年在外交部的支持下，「美國館」睽違七年再次於台北國際旅展盛大展出。他並感謝外交部和各公協會對ASOA的支持，共同推動台美產業合作。

梁凱雯表示，2025年是台美商貿關係蓬勃發展的一年，台美雙邊投資顯著增長，美國各州也接續組團訪台拓展投資機會，展現台美在生技、半導體、國防及航太等領域活絡的合作動能。她並肯定AIT/T與ASOA緊密合作，推動台美在經貿投資的夥伴關係。

