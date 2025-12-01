歷史時刻！ 土「紅蘋果」無人機首以空對空飛彈命中「超視距」目標

〔記者陳治程／綜合報導〕土耳其無人機大廠「拜卡」(Baykar)近日宣布，其研發的「紅蘋果」(KIZILELMA)戰鬥無人機在上(11)月最新一輪的測試中，成功以自製的空對空飛彈，命中視距外的空中目標，創下無人機領域新紀錄；外媒指出，土國未來擬將此機部署至其新一代兩棲突擊艦，有望強化該國海軍空中兵力的投射能量。

拜卡上月20日透過官方新聞稿指出，該公司旗下自行研發的「紅蘋果」戰鬥無人機，日前在最新一輪的實機測試中，除驗證其與F-16戰機編隊飛行、驗證聯戰能力，以及機載「穆拉德」(MURAD)國產AESA雷達鎖定該機的接戰能力，更成功以國產的「游隼」(GÖKDOĞAN)空對空飛彈，命中一架「視距外」(BVR)的空中高速靶機，創下戰鬥無人機實彈測試先例。

軍聞媒體「Naval News」昨(30)日報導指出，現行戰鬥無人機多用以執行空對地打擊任務，尚未有空對空擊殺的紀錄出現，因此，「紅蘋果」此次測試，可謂在航空史上首開先例(a new chapter in aviation history)，驗證戰鬥無人機的「空對空」打擊能力。

由土耳其無人機大廠研發的「紅蘋果」無人機，全長14.5公尺、高3.5公尺，採渦扇引擎設計，具備亞音速飛行性能，並可攜掛1.5噸酬載，搭配雷射導引火箭、飛彈甚至是長程巡弋飛彈，遂行對空、對地等打擊任務，在有人戰機架構下，稱職扮演「忠誠僚機」的角色。

報導另指出，現仍測試中的「紅蘋果」無人機，後續將登上土國海軍新銳的「安納多盧號」兩棲突擊艦，聯手同公司的「TB-3」無人機成為艦載機主力，更有望登上未來有望建造的國產航空母艦「MUGEM」，進而成為該國海上航空兵力的核心之一。

