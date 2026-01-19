歷史第一人！詹皇突破51000分 湖人三巨頭獵殺暴龍

（記者許皓庭／綜合報導）洛杉磯湖人 19 日在主場以 110 比 93 戰勝多倫多暴龍，成功終止二連敗。此役湖人迎回傷癒核心東契奇與艾頓，兩大主力與詹姆斯聯手灌進 74 分。詹姆斯更於本場寫下劃時代紀錄，其 NBA 生涯例行賽加季後賽總得分正式跨越 51,000 分大關，成為聯盟史上首位達成此成就的球員，持續堆高難以企及的「詹皇障礙」。

圖／洛杉磯湖人 19 日在主場以 110 比 93 戰勝多倫多暴龍，成功終止二連敗。（翻攝 Los Angeles Lakers X）

回顧比賽進程，湖人在開局表現略顯掙扎，首節因手感冰冷一度落後達 7 分。進入次節，傷癒回歸的東契奇率先發力穩定軍心，隨後艾頓與詹姆斯攜手打出 9 比 0 的反擊潮強勢反超。儘管暴龍在英格雷（Brandon Ingram）的帶領下試圖拉鋸，但半場結束時湖人仍以 55 比 54 保持微幅領先。詹姆斯也在此期間順利達成生涯里程碑，刷新歷史紀錄。

下半場戰況持續緊繃，暴龍在第三節一度奪回領先權。然而，紫金軍團在該節末段由八村壘連續命中三分球，配合詹姆斯的火力輸出，成功帶著 7 分優勢進入決勝節。末節湖人防守強度全面升級，單節僅讓暴龍攻下 13 分；艾頓與詹姆斯則在進攻端穩定發揮，率隊打出一波致勝的 9 比 0 高潮，將分差擴大至全場最多的 18 分，讓暴龍在最後 5 分鐘撤下主力宣告投降。

數據表現方面，中鋒艾頓今日展現極高效率，全場 10 投全中，狂砍 25 分與 13 籃板的兩雙成績。東契奇復出首戰即貢獻 25 分及 7 助攻，表現相當亮眼。寫下紀錄的詹姆斯則 17 投 9 中，穩定挹注 24 分、4 籃板與 7 助攻。暴龍隊則以巴恩斯（Scottie Barnes）繳出 22 分、9 籃板為全隊最佳，前湖人球員英格雷重返舊地則有 19 分進帳。

贏下此戰後，湖人戰績提升至 25 勝 16 負，暫居西區第 6 位。隨著東契奇與艾頓重回首發名單，湖人的進攻體系明顯找回節奏。球隊不僅在防守端展現韌性，進攻端的多元化也讓對手難以防範。詹姆斯在達成 51,000 分後，將繼續帶領陣容齊整的紫金軍團在西區卡位戰中向上攀升，展現挑戰季後賽的競爭力。

