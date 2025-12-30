即時中心／廖予瑄報導

隨著近期中國對台軍事恐嚇行為愈加積極，不禁也讓人回想起1996年曾爆發的「台灣海峽飛彈危機」，這起事件不但深刻衝擊台灣民主進程，也深深地影響兩岸關係與美中戰略互動，甚至被視為冷戰結束後，東亞地區最嚴峻的一次軍事對峙事件。

回顧「1996台海飛彈危機」的背景，正處於1990年代，台灣快速邁向民主化的時期。1991年5月1日，台灣政府廢止《動員戡亂時期臨時條款》，並施行《中華民國憲法增修條文》，回歸正常憲政體制；1992年12月19日國會全面改選，結束45年以來施行「萬年國會」的亂象，並象徵威權體制逐步終結。

1994年7月29日公布施行《省縣自治法》，12月3日台灣民眾依規投票，並選出宋楚瑜當選第一屆省長，是台灣實施民主憲政以來，首次由民眾直選省長；1996年3月23日，則舉行台灣史上「第一次」全民直選的總統選舉，並由時任總統李登輝成功連任。

1992年12月19日國會全面改選。（圖／民視新聞資料照）

1994年宋楚瑜當選第一屆省長。（圖／民視新聞資料照）

時任總統李登輝成功連任第9任總統。（圖／民視新聞資料照）

然而，這一系列民主改革，特別是總統直選，卻被中國視為「台獨走向」的重要象徵，對於台灣任何形式的主權強化、國際能見度提升，甚至是民主化的過程，北京當局都高度警惕，深怕威脅到其主張的「一個中國」原則。

因此1995年6月，時任總統李登輝獲准赴美，以私人身分訪問母校康乃爾大學並發表演說，也成為危機的導火線；中國為美方此舉嚴重違反「中美建交公報」的精神，助長台灣分離主義，隨即展開一連串政治與軍事反制行動。

歷史觀測站／中國圍台軍演！回顧「1996年台海飛彈危機」挺過恐嚇走向民主

1995年時任總統李登輝赴美，以私人身分訪問母校康乃爾大學並發表演說。（圖／翻攝自美國在台協會 AIT臉書）

自1995年7月起，中國解放軍便開始在台灣周邊海域進行大規模軍事演習，並試射多枚短程彈道飛彈，其落點多位於台灣北部與南部外海，距離主要港口與航道不遠，具有高度政治與軍事象徵意義。

歷史觀測站／中國圍台軍演！回顧「1996年台海飛彈危機」挺過恐嚇走向民主

1995年7月起，中國解放軍在台海試射多枚短程彈道飛彈，圖為東風-15型短程彈道飛彈。（圖／翻攝自維基百科／IceUnshattered攝）

時間進入1996年3月，台灣總統大選前夕，解放軍再度宣布在台灣附近海域進行實彈演習，並在3月8日到15日期間，向基隆、高雄外海方向試射飛彈。此舉被外界普遍解讀為企圖製造恐慌氣氛，影響選民投票意向，甚至藉此向台灣社會傳遞「選錯人將付出代價」的政治訊號。

儘管人民擔心戰爭爆發的情緒也逐漸升溫，但政府仍強調，將如期舉行選舉，軍方也提升戒備層級，確保選舉安全進行。此外，當時台灣金融市場也一度出現震盪，從1995年7月高點5,670點，跌到1996年3月低點4,675點，波段下跌 995點，跌幅達17.5％。

歷史觀測站／中國圍台軍演！回顧「1996年台海飛彈危機」挺過恐嚇走向民主

美國「尼米茲號」（USS Nimitz）航空母艦。（圖／民視新聞資料照）

歷史觀測站／中國圍台軍演！回顧「1996年台海飛彈危機」挺過恐嚇走向民主

美國「獨立號」航空母艦。（圖／翻攝自維基百科）

面對中國的飛彈試射與軍事恫嚇，美國也迅速作出反應，並在1996年3月先後派遣「尼米茲號」（USS Nimitz）與「獨立號」（USS Independence）2個航空母艦戰鬥群進入台灣東部與南部海域；這是自1979年中美建交以來，美軍在台海周邊最具規模的一次軍事部署。

當時美國官方強調，此為「例行部署」；但此舉被外界視為對台安全的明確政治與軍事訊號，目的在於嚇阻中國進一步升高軍事行動；而美軍航母進入台海周邊，也對於中方形成了實質戰略壓力。對於美國的行為，中國則強烈批評美方「干涉中國內政」；但在美軍強勢介入下，解放軍並未採取進一步實際軍事行動，危機逐漸降溫。





歷史觀測站／中國圍台軍演！回顧「1996年台海飛彈危機」挺過恐嚇走向民主

時任總統李登輝成功連任第9任總統。（圖／擷取自維基百科）

1996年3月23日，台灣順利舉行首次總統直選，最終由李登輝以54.0%的得票率成功連任。而選舉結束後，中國也逐步停止軍事演習，美國航母戰鬥群也相繼撤離，台灣海峽飛彈危機正式落幕。

然而，「1996台海飛彈危機」所留下的政治與戰略影響，卻深遠且持續。許多學者普遍認為，這場危機是中國軍事現代化的重要轉折點，促使中方後續加速發展彈道飛彈、反介入／區域拒止（A2/AD）能力與海軍現代化等。

對台灣而言，這場危機不僅鞏固了民主選舉的正當性，也強化「民主即安全」的政治共識，同時加深對國防自主與國際支持的重視。

歷史觀測站／中國圍台軍演！回顧「1996年台海飛彈危機」挺過恐嚇走向民主

台灣問題成為美中關係中最敏感、最具潛在衝突風險的核心議題之一，中國解放軍東部戰區宣布展開「正義使命-2025」實彈軍演。（圖／翻攝自微博）

1996年危機也成為美中雙方戰略互信不足的經典案例，也讓台灣問題正式浮上檯面，成為美中關係中最敏感、最具潛在衝突風險的核心議題之一。

時至今日，台海局勢仍是國際社會高度關注的焦點，而1996年的飛彈危機，仍被視為理解當前台海緊張態勢不可忽略的歷史關鍵點。

