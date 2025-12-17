歷史觀測站／全民投票選立委理所當然？直到「這天」才終結「萬年國會」
即時中心／徐子為報導
2024年大選後，國內政局呈「朝小野大」局面，之後立院紛爭不斷，最近又因《財劃法》爭議，行政院決定「不副署」，也連帶明（2026）年年度總預算至今還沒進到各委員會審議；不過，其實立院能全面改選，讓全民都能投立委，其實僅僅是32年的事。
立法院第二屆立法委員選舉於1992年12月19日舉行，選出161席立委，包含119席區域立法委員、6席原住民立法委員，30席全國不分區立法委員和6席僑選立法委員，從1993年2月1日上任，任期4年。
《憲法》之原訂一屆立委任期為三年，但1948年3月第一屆立法委員就任後，隨即因國共內戰、中央政府遷台等事，選舉事宜延宕，後遷到台北的中央政府決定延後改選，不料，這一延就是44年，在1992年正式全面改選前，立院也被稱為「萬年國會」。
1989年當選增額立委的謝長廷曾在《謝長廷－人生這條路》書中回憶，有些老立委「疑患失智症」，明明十分鐘前才跟他打過招呼，十分鐘後再見面，卻好像初次見面；謝長廷還曾私下調查，144位資深立委中，能答對「3+7等於多少」竟僅一半，而「33+88等於多少」更是只有16人答得出來。
1990年3月16日至22日，大批大學生於自由廣場前發起靜坐抗爭活動，要求政府實施民主並推動國會改革，主要核心訴求為推動台灣民主化，他們提出「解散國民大會」、「廢除臨時條款」、「召開國是會議」、以及「訂定政經改革時間表」等四大訴求，史稱「野百合學運」，又稱「三月學運」。
野百合學運。（圖／國立臺灣歷史博物館）
學運進行同時，1990年3月21日中午，時任總統及國民黨主席的李登輝順利當選下任總統，獲得往後六年的總統任期。當日下午，李登輝接見學運學生代表，接納其政治改革意見，讓學生團體滿意其承諾，並在隔天退場。
時任立委的陳水扁等 26 人，於4月3日這天順勢發動釋憲聲請，這回大法官則順應民意潮流，於6月21日作出釋字第 261 號解釋，其認為：「憲法及司法院釋字第 31 號，並無使第一屆立法委員、監察委員及國大代表，無限期繼續行使職權之意，亦未限制辦理次屆中央民意代表之選舉。事實上，自中華民國 58 年以來，中央政府也曾在自由地區辦理中央民意代表之選舉，逐步充實中央民意機構。為適應當前情勢，第一屆未定期改選之中央民意代表除事實上已不能行使職權或經常不行使職權者，應即查明解職外，其餘應於民國 80 年 （西元1991年）12 月 31 日以前停止行使職權，並應儘速辦理下屆國會代表選舉。針對無法自大陸地區選出代表一事，尚應在自由地區，設立全國不分區代表。」
此一大法官解釋，也正式終結「萬年國會」。1991年12月31日，在任43年的565位國大代表、立委、監察委員全數優待退休。立法院則由1989年選出的130名任期制增額立委繼續運作。
李登輝亦履行之前對學生的承諾，於1990年6月28日領導國民黨與在野各黨派召開「國是會議」，凝聚修憲與國會全面改選程序的共識。
1991年4月，國民大會召開二次臨時會，通過《憲法增修條文》，其內容讓中央民意代表完全由台灣選舉產生有法源根據；同時也廢除《動員戡亂時期臨時條款》。
1992年12月19日台灣國會首度全面改選結果出爐，儘管國民黨拿下過半席次，獲得95席，不過民進黨得票率則首次破三成，並獲近國會總席次1/3的51席。另外，中華社會民主黨獲1席，無黨籍人士獲8席，其餘參選之政黨未取得席次。然而，國民黨在臺北市、新竹市、嘉義市及金門縣，皆遭受到前所未有的嚴重挫敗。
此外，這次選戰還爆發花蓮縣立委選區作票舞弊事件，國民黨籍候選人魏木村和其弟弟、國民黨籍花蓮縣議員魏東河等人涉嫌集體作票。其作票的方法為，將空白選票蓋章後，暗中投入票箱，讓「開票多於領票」，多出了736張「幽靈選票」，讓黃信介以62票落後。事情曝光後，魏家兄弟因此遭判刑，這創下國民黨候選人作票遭判刑入獄且當選無效的歷史首例，199年由中選會公告由民進黨候選人黃信介當選。
1992年立法院通過《刑法》100條修正，這條條文原為「意圖破壞國體、竊據國土，或以非法之方法變更國憲、顛覆政府，而著手實行者，處7年以上有期徒刑；首謀者處無期徒刑」，1949 年《懲治叛亂條例》第2條第1項規定：「犯刑法第100條第 1 項⋯⋯之罪者，處死刑。」這就是「二條一」，換句話說，只要你做了任何會被認定是「意圖顛覆政府」的事，下場就是唯一死刑，在經典國片《超級大國民》就有類似情節描述。而當年立院在刑法100條的條文中，加上了「以強暴或脅迫著手實行」的具體條件，此修正終於解除台灣言論自由的枷鎖，民眾不會再因言論與思想獲罪。並在1996年台灣人第一次完成象徵主權在民的「總統民選」，奠定台灣民主現在的樣態。
原文出處：歷史觀測站／全民投票選立委理所當然？直到「這天」才終結「萬年國會」
更多民視新聞報導
殲-10、轟6K都來了！數十架共機配合共艦侵擾 大規模圍台
幼兒園畢旅澳門、珠海4天3夜 網：這麼小有必要嗎？
賴清德首度聲援！黎智英遭港國安法定罪 他開轟中國「違反人權」
其他人也在看
震撼彈！SHINee Key 承認「非法接受醫療服務」 將中止所有節目活動
SHINee 成員 Key 今（17日）透過社群發文，針對「注射阿姨」相關爭議首度出面說明，坦承曾在對方安排下接受到府診療，並為自身判斷失誤向大眾致歉，也表明將中止所有正在進行的節目活動。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 5
夏于喬嫁林書宇6年有喜 手寫信向baby喊話曬「金馬最佳準媽咪獎」
演員夏于喬今（17）日在個人社群平台曬出超音波照片，宣布懷孕喜訊，「我在2025年末終於得到最大的獎了」，證實與導演丈夫林書宇將迎接家庭新成員。這對結婚6年的影壇夫妻檔，迎來他們期待已久的孩子。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 3
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 74
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 158
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 6 天前 ・ 32
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 6 小時前 ・ 8
他開嗆藍白民意那麼強大就倒閣、彈劾賴清德！不然就閉嘴
罷免是「公民權」，與憲法中「倒閣」、「解散國會」行政立法彼此制衡的權力無涉。國民黨不要一直喊著「32：0大罷免大失敗」，既然你們民意那麼強大，那就倒閣吧！三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 336
前妻許允樂閃婚李玉璽！ 張兆志送13字溫柔祝福
李玉璽與許允樂17日宣布結婚，兩人年初才大方認愛，進度可說相當神速。此前，許允樂曾與張兆志有過6年婚姻，張兆志也在得知喜訊後發聲祝福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 10
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 79
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 106
棒球》大學「怪投」超級多 林晨樺揭露殘酷真相
儘管低肩側投黃子鵬行使FA以5年6600萬合約，從樂天桃猿轉戰台鋼雄鷹，不過低肩側投、下勾這類「台灣怪投」確實愈來愈不吃香，今年季後林育辰、張喜凱和劉昱言遭所屬球團釋出，藍愷青也在60人保留名單外，陳宇宏投得掙扎，林柏佑與陳冠豪本季一軍出賽紀錄仍一片空白。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 17
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 199
多人心梗送ICU！發病前都吃過「1料理」 營養師：4種人別吃
天氣變冷，飲食要小心！營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發布貼文，指出近1個月在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了「大量加酒」的料理，他表示，「烹調不能將酒精完全去除」。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 8
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 9 小時前 ・ 1
卓榮泰不副署！學者提反制策略：看誰撐得久
針對行政院長卓榮泰對於立院三讀通過的財劃法修正案採取「不副署」的態度，文化大學廣告系專任教授鈕則勳認為，卓榮泰的做法有整套縝密的戰略，且是總統賴清德與卓揆聯手，強攻在野、軟硬兼施。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 134
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 174
賈靜雯「全空美背」禮服太狂！51歲直接美回31歲 全網封她：「美貌權威」！
黑色禮服正面以網紗結構勾勒線條，刺繡與流蘇細節集中在肩頸與手臂位置，視覺層次明確卻不顯雜亂，站姿一拉開，氣場自然撐滿畫面！即使在生圖鏡頭下，輪廓、比例與狀態依然穩定，難怪會被形容是「一站就封神」的紅毯瞬間。不過真正讓這套造型被記住的關鍵，在於轉身之後！背...styletc ・ 10 小時前 ・ 11
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 143
朱孝天稱F4歌曲不好聽 張震嶽罕見發聲駁斥喊他「脫隊的F1」
男團F4言承旭、吳建豪、周渝民12月19日至22日將於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，成員朱孝天不僅被排除在外，還和相信音樂高層撕破臉，引發網友高度關注。針對過去朱孝天曾說「F4的歌不好聽」，歌手張震嶽16日在限動駁斥並喊他「脫隊的F1」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 18
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2